Si chiama HeART of Gaza, l’esposizione d’arte dei bambini della Striscia che sta facendo il giro del mondo e che è stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 11 gennaio nello spazio espositivo della Biblioteca di Mezzago.

I disegni dei bambini della Striscia di Gaza in mostra a Mezzago

Si tratta di 55 opere incorniciate di 14 artisti palestinesi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, che rimarranno così nello spazio della struttura di via Fratelli Brasca fino al prossimo 25 gennaio (da martedì a venerdì 14.30-19; sabato 9.30-12.30/14.30-19), con l’obiettivo di sensibilizzare le persone su quanto sta accadendo in medio oriente.

L’inaugurazione, alla quale hanno partecipato circa 150 persone, è stato introdotta da Mariangela Villa, che ha fatto una panoramica di quella che è la situazione della Palestina dallo scoppio della guerra con Israele, illustrando anche i numeri del conflitto che sinora ha portato a quasi 46mila palestinesi uccisi, 110mila feriti e circa 2 milioni di persone sfollate:

«Lo scopo di questa mostra è quello di cercare di riportare al centro dell’attenzione un dramma che va avanti da circa un anno e mezzo, attraverso i lavori di alcune vittime innocenti di questa tragedia. Il termine che ritengo più adatto per descrivere quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza è genocidio. Stiamo assistendo ad un massacro in diretta streaming e lo facciamo chiudendo gli occhi».

L'intervento del console palestinese

Nel corso della presentazione sono intervenuti poi Hani Gaber, rappresentante dell’Ambasciata Palestinese per il nord Italia e cittadino di Mezzago da molti anni, che ha ripercorso la storia della Palestina dal 1948 ad oggi, dopo la creazione dello Stato d’Israele:

«Non si può parlare di pace se nel mezzo ci sono questioni come la colonizzazione, l’occupazione e la discriminazione di un popolo, che da anni chiede di poter vivere in pace nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, creando uno stato per vivere in tranquillità. Finchè continuerà tutto questo, di pace non si potrà mai parlare».

Successivamente è intervenuto anche Guido Veronese, psicologo clinico e terapeuta, che ha lavorato in passato con bambini della Striscia di Gaza:

«Questi bambini nella loro vita hanno già sperimentato ben cinque conflitti armati. Sono di fatto vissuti con lo spetto costante della morte su di loro, con traumi ripetuti. Non stiamo parlando di un trauma individuale, ma collettivo e soprattutto che non è puntiforme. Questi bambini non hanno subito il trauma della violenza per un tempo limitato, ma continuato nel tempo, un trauma generazionale che si trasmette di padre in figlio. Gli strumenti della psicologia e della medicina psicologica non hanno risposte e purtroppo, pensare in questo momento ad un futuro per Gaza è a dir poco impossibile se non cambia qualcosa».

Per cercare di contrastare dunque tutto questo e sensibilizzare fortemente sul tema, la mostra «HeART of Gaza» porta a Mezzago le emozioni, i traumi, le paure dei bambini che da oltre un anno vivono la catastrofe sociale, umanitaria e sanitaria della Striscia di Gaza. La mostra internazionale nasce dall’amicizia tra Mohammed Timraz e Féile Butler, costruita sui social e che durante questi mesi si è rafforzata dando vita al fenomeno globale «HeART of Gaza». Mohammed aiuta la propria comunità a Deir Al Balah con distribuzione di pacchi alimentari e sanitari, fornitura di acqua e tende per famiglie sfollate. Inoltre, ha creato la «Tenda degli artisti» dove ogni giorno, da oltre un anno a questa parte, vengono svolte attività artistiche e aggregative che hanno dato vita ai disegni esposti nella mostra e che raccontano la quotidianità di un’infanzia negata.