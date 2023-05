I Lego e la mostra di Anna Perina conquistano tutti

Nei giorni 29 e 30 aprile il Circolo Acli di Meda ha organizzato, in sala civica Radio, una mostra di diorami realizzati in Lego e, in concomitanza, una mostra fotografica personale dal titolo "Malerba", a cura di Anna Rachele Perina.

Un successo la mostra di Lego

L'affluenza, nonostante il possibile ponte, è stata di ottimo livello, con circa 350 visitatori sui due giorni. Per quanto riguarda l'esposizione di modelli in Lego, i visitatori sono stati molto colpiti dalla qualità e dall'originalità delle costruzioni esposte. Da segnalare, tra le opere, una riproduzione in scala 1:5 della Tyrrel P34 del 1976, da oltre 600 pezzi, e l'orologio di Galileo Galilei, funzionante, costruito utilizzando la componentistica Lego Technic. Molto soddisfatti gli espositori, che hanno riscontrato un interesse da parte dei visitatori superiore ad altri eventi a cui hanno partecipato.

Apprezzate le foto di Anna Perina

Molto soddisfatta anche Anna Perina, che ha avuto modo di presentare le sue opere ai numerosi visitatori e ha anche ricevuto manifestazioni di interesse per ulteriori presentazioni.