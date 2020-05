Il Comune di Concorezzo lancia un nuovo contest creativo. Il progetto, intitolato “Diario di una quarantena”, prende spunto dall’iniziativa di un giovane concorezzese.

Raccogliere elaborati artistici e letterari prodotti dai concorezzesi nel corso della pandemia per raccontare gli stati d’animo e l’esperienza vissuta in queste settimane. Questo l’obiettivo di “Diario di una quarantena”, il nuovo contest creativo lanciato dall’Amministrazione comunale di Concorezzo.

“L’idea di questo contest è nata dopo aver ricevuto il libro scritto da un bambino concorezzese di 5 anni, Leonardo Villa, insieme ai suoi genitori e ai suoi nonni nel corso della quarantena – spiega l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo – Una storia emozionante che si intitola “Il viaggio fantastico di Piccolino”. Abbiamo pensato quindi di rivolgere l’invito a tutti concorezzesi, adulti e bambini, a inviarci le loro produzioni creative e letterarie così da poterle condividere con tutta la cittadinanza. I periodi difficili, come quello che abbiamo vissuto e in parte stiamo vivendo, storicamente diventano importanti momenti di creatività e di produzione letteraria e artistica. Non vogliamo quindi perdere l’occasione per raccogliere i lavori che descrivono in modo profondo un’esperienza forte come quella che tutti noi abbiamo vissuto”.