Il consigliere regionale e imprenditore Jacopo Dozio ha ricevuto ufficialmente nella mattinata di giovedì scorso 10 aprile, il Premio Internazionale Mauriziano per il suo grande impegno sociale.

Il consigliere Dozio insignito del Premio Internazionale Mauriziano

L’encomio è stato consegnato all’esponente di Forza Italia dall’Accademia Mauriziana guidata dal rettore e presidente Duca Fabrizio Mechi di Pontassieve, insieme ai senatori e accademici a Palazzo Pirelli.

“Sono davvero orgoglioso e fiero di questo importante riconoscimento dell’Accademia che mi è stato consegnato dal senatore e soprattutto amico Alfio Colavecchio – ha detto Dozio – Ringrazio di cuore il presidente Mechi e il consiglio supremo che mi hanno onorato di questa splendida statuetta e pergamena riconoscendo il mio impegno sociale”.

Le motivazioni

Dozio ha ricevuto questo premio come si legge nelle motivazioni per: “il significativo contributo al miglioramento del tessuto sociale e per l’impegno continuo nella tutela dei diritti, dell’inclusione e della coesione sociale”.