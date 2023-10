Il maestro Gerry Scaccabarozzi espone in Villa Filippini a Besana Brianza

Mostra antologica del Maestro Gerry Scaccabarozzi in Villa Filippini a Besana Brianza. L'esposizione apre oggi, sabato 28 ottobre, e si potranno ammirare le opere del noto artista missagliese sino al 5 novembre. L'inagurazione è in programma domenica 29 ottobre alle 16.30.

Gerry Scaccabarozzi espone in Villa Filippini

Gerry Scaccabarozzi in oltre quarant'anni di carriera artistica ha saputo farsi amare e apprezzare in Italia e all’estero, in particolare Oltralpe, dove è stato anche fautore di diversi gemellaggi fra paesi brianzoli e centri della Valle della Loira.

In Francia l’artista ha esposto oltre un centinaio di volte, in luoghi prestigiosi. Sue opere sono state apprezzate anche in Russia e in Spagna. Ha avuto modo di realizzare i ritratti di due Papi, poi consegnati personalmente nelle mani dei pontefici. Eppure, nonostante i ripetuti successi, non ha mai abbandonato il ruolo di direttore artistico e insegnante alla Bottega dell’Arte, la scuola d’arte di Missaglia. E in più di un’occasione gli allievi della Bottega, grazie alla sua intraprendenza, hanno avuto modo di esporre le loro opere in terra di Francia.

Gerry Scaccabarozzi è dotato di grande abilità tecnica, le sue velature danno un tocco di originalità alle sue opere dai colori spesso vivaci. Tele capaci di trasmettere emozioni, rappresentazioni che hanno spesso un significato profondo che non sempre è facile cogliere al primo sguardo.

La Madonnina dei ciclisti

A Besana Brianza verrà esposta anche la Madonnina dei ciclisti cheper tanti anni ha fatto bella mostra di sé lungo la provinciale Monticello-Paderno all'altezza di Villa Greppi. Circa un mese e mezzo fa era stata urtata da un camion e rovinata, ora l'artista l'ha restaurata e prestò verrà ricollocata al suo posto, grazie anche all'interessamento del sindaco di Monticello Alessandra Hofmann.

Ricordiamo che tutti i visitatori che interverranno all'inaugurazione della mostra "Le fantasie del pensiero", organizzata grazie alla Pro Loco di Besana Brianza, riceveranno all'ingresso un biglietto omaggio per l'estrazione di una delle quattro litrografie offset messe in palio dall'artista, opere impresse su forex di 30x40 cm. L'inaugurazione dell'esposizione, che ha il patrocinio della Città di Besana Brianza di concluderà con un cocktail. L'esposizione resterà aperta poi sino al 5 novembre secondo i seguenti orari: feriali dalle 15 alle 18, festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.