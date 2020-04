Il Maggio dei Libri diventa virtuale. Il calendario delle iniziative virtuali organizzate dal comune di Cesano Maderno in tempo di Coronavirus.

Il Maggio dei Libri diventa virtuale

“Torna come ogni anno il Maggio dei Libri, il cui obiettivo è quello di portare i libri in tutti gli ambiti della quotidianità, fuori dai loro contesti tradizionali. Quest’anno l’opportunità ci è stata data dalla grave emergenza sanitaria che ha sconvolto la vita di tutti – dichiara l’Assessore alla Cultura Silvia Boldrini -, obbligandoci a ripensare alla modalità di proporre gli eventi, che infatti saranno solo tramite i social attraverso la pagina Facebook della Biblioteca. Il programma a cui abbiamo lavorato per questa edizione è frutto del lavoro sinergico svolto dalla nostra Biblioteca Civica e dall’Ufficio Cultura, che ringrazio per il lavoro svolto.

“Se leggo scopro”

Organizzata per il 10° anno consecutivo dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, il tema proposto per la campagna di promozione della lettura è la scoperta, con l’hastag #seleggoscopro, che ci porta a riflettere sulla lettura e la conoscenza come veicolo di esplorazione che apre le porte alla fantasia ed alla comprensione del mondo, di se stessi e degli altri che ci circondano.

A Cesano 52 appuntamenti virtuali

A Cesano sono 52 gli appuntamenti virtuali che nel corso dei 39 giorni della rassegna, da giovedì 23 aprile a domenica 31 maggio, saranno messi in rete dall’Assessorato alla Cultura attraverso la Biblioteca Pappalettera in collaborazione col Circolo di lettura Pequod, l’Associazione Amici della Biblioteca e della sezione cesanese dell’ANPI, oltre che da LamiamammaRosetta con la rubrica #laBrianzadimammaRosetta.

Tanti eventi per grandi e piccini

Un ricco palinsesto di eventi per grandi e piccini: consigli per la lettura, racconti e poesie in dialetto brianzolo alla ricerca delle nostre radici, tour alla scoperta dei luoghi della cultura italiana, racconti della buona notte, audio libri per i piccoli, racconti sui protagonisti della Resistenza cesanese, video-presentazione dell’ultimo libro di Cosimo Argentina, “Legno verde”, il riscaldamento per la maratona di lettura sul tema dell’amicizia e le letture dedicate alla Festa della Mamma dell’8 maggio.

“La programmazione del Maggio dei libri si inserisce nel più ampio programma a cui ha dato vita il MIBACT, #laculturanonsiferma, e a cui la nostra amministrazione ha aderito per mantenere il senso di comunità – ha concluso l’Assessore alla Cultura Silvia Boldrini -. e per supportare grandi e piccini proponendo occasioni alternative e/o virtuali di cultura a fronte della ridotta socialità forzata. Tutte le iniziative potranno essere seguite dalla pagina FB della Biblioteca

Il calendario del Maggio dei Libri a Cesano

Giovedì 23 aprile Video-presentazione degli eventi digitali organizzati dalla Biblioteca Civica “V. Pappalettera” a cura dell’Assessore alla Cultura Silvia Boldrini.

Venerdì 24 aprile #pilloledautore Video-consigli di lettura a cura di alcuni autori.

Sabato 25 aprile #laBrianzadimammaRosetta. Scopriamo le nostre radici con i racconti e le letture in dialetto brianzolo di Rosa Villa, per tutti Rosetta.

Domenica 26 aprile#seleggoscoproTour. Tour virtuale alla scoperta dell’Archivio di Stato di Milano.

#fiabedellabuonanotte. Racconti della buonanotte per bambini a cura delle bibliotecarie.

Lunedì 27 aprile #pilloledautore. Video-consigli di lettura a cura di alcuni autori.

Martedì 28 aprile. #storiepartigiane. Racconto di storie e biografie di cesanesi che sono stati protagonisti della Resistenza, a cura di ANPI sezione di Cesano Maderno.

Mercoledì 29 aprile. #storieadomicilio. Video-storie e audiolibri per bambini.

#artebambini #muoviamolemani. Laboratori per bambini legati alla lettura del giorno, a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca.

Giovedì 30 aprile. #storiepartigiane. Racconto di storie e biografie di cesanesi che sono stati protagonisti della Resistenza, a cura di ANPI sezione di Cesano Maderno.

Venerdì 1° maggio. #pilloledautore. Video-consigli di lettura a cura di alcuni autori.

Sabato 2 maggio. #laBrianzadimammaRosetta. Scopriamo le nostre radici con i racconti e le letture in dialetto brianzolo di Rosa Villa, per tutti Rosetta.

Domenica 3 maggio. #seleggoscoproTour. Tour virtuale alla scoperta della Biblioteca del Quirinale.

#fiabedellabuonanotte. Racconti della buonanotte per bambini a cura delle bibliotecarie.

Lunedì 4 maggio. #pilloledautore. Video-consigli di lettura a cura di alcuni autori.

Martedì 5 maggio. #storiepartigiane. Racconto di storie e biografie di cesanesi che sono stati protagonisti della Resistenza, a cura di ANPI sezione di Cesano Maderno.

Mercoledì 6 maggio. #storieadomicilio. Video-storie e audiolibri per bambini.

#artebambini #muoviamolemani. Laboratori per bambini legati alla lettura del giorno, a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca.

Giovedì 7 maggio. #storiepartigiane. Racconto di storie e biografie di cesanesi che sono stati protagonisti della Resistenza, a cura di ANPI sezione di Cesano Maderno.

Venerdì 8 maggio. #festadellamamma. “Tutte le mamme son belle” – letture sul tema a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca di Cesano Maderno.

Sabato 9 maggio. #laBrianzadimammaRosetta. Scopriamo le nostre radici con i racconti e le letture in dialetto brianzolo di Rosa Villa, per tutti Rosetta.

Domenica 10 maggio. #maratonadilettura. “Riscaldamento per la maratona di lettura” – letture riguardanti il tema dell’amicizia, a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca di Cesano Maderno.

#fiabedellabuonanotte. Racconti della buonanotte per bambini a cura delle bibliotecarie.

Lunedì 11 maggio. #pilloledautore. Video-consigli di lettura a cura di alcuni autori.

Martedì 12 maggio. #storiepartigiane. Racconto di storie e biografie di cesanesi che sono stati protagonisti della Resistenza, a cura di ANPI sezione di Cesano Maderno.

Mercoledì 13 maggio. #storieadomicilio. Video-storie e audiolibri per bambini.

#artebambini #muoviamolemani. Laboratori per bambini legati alla lettura del giorno, a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca.

Giovedì 14 maggio. #storiepartigiane. Racconto di storie e biografie di cesanesi che sono stati protagonisti della Resistenza, a cura di ANPI sezione di Cesano Maderno.

Venerdì 15 maggio. #pilloledautore. Video-consigli di lettura a cura di alcuni autori.

Sabato 16 maggio. #laBrianzadimammaRosetta. Scopriamo le nostre radici con i racconti e le letture in dialetto brianzolo di Rosa Villa, per tutti Rosetta.

Domenica 17 maggio. #seleggoscoproTour. Tour virtuale alla scoperta del Museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio a Pescara.

#pilloledautore. Video-presentazione di “Legno verde”, ultimo libro dell’autore Cosimo Argentina, a cura del Circolo di lettura Pequod.

Lunedì 18 maggio. #pilloledautore. Video-consigli di lettura a cura di alcuni autori.

Martedì 19 maggio. #storiepartigiane. Racconto di storie e biografie di cesanesi che sono stati protagonisti della Resistenza, a cura di ANPI sezione di Cesano Maderno.

Mercoledì 20 maggio. #storieadomicilio. Video-storie e audiolibri per bambini.

#artebambini #muoviamolemani. Laboratori per bambini legati alla lettura del giorno, a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca.

Giovedì 21 maggio. #storiepartigiane. Racconto di storie e biografie di cesanesi che sono stati protagonisti della Resistenza, a cura di ANPI sezione di Cesano Maderno.

Venerdì 22 maggio. #pilloledautore. Video-consigli di lettura a cura di alcuni autori.

Sabato 23 maggio. #laBrianzadimammaRosetta. Scopriamo le nostre radici con i racconti e le letture in dialetto brianzolo di Rosa Villa, per tutti Rosetta.

Domenica 24 maggio. #seleggoscoproTour. Tour virtuale alla scoperta della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano.

#fiabedellabuonanotte. Racconti della buonanotte per bambini a cura delle bibliotecarie.

Lunedì 25 maggio. #pilloledautore. Video-consigli di lettura a cura di alcuni autori.

Martedì 26 maggio. #storiepartigiane. Racconto di storie e biografie di cesanesi che sono stati protagonisti della Resistenza, a cura di ANPI sezione di Cesano Maderno.

Mercoledì 27 maggio. #storieadomicilio. Video-storie e audiolibri per bambini.

#artebambini #muoviamolemani. Laboratori per bambini legati alla lettura del giorno, a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca.

Giovedì 28 maggio. #storiepartigiane. Racconto di storie e biografie di cesanesi che sono stati protagonisti della Resistenza, a cura di ANPI sezione di Cesano Maderno.

Venerdì 29 maggio. #circololetterario. Ore 21.00 – Pequod in rada: letture in compagnia ricreando un circolo di lettura online.

Sabato 30 maggio. #laBrianzadimammaRosetta. Scopriamo le nostre radici con i racconti e le letture in dialetto brianzolo di Rosa Villa, per tutti Rosetta.

Domenica 31 maggio. #grazie. Video con i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione degli eventi.

