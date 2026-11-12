Fino al 15 novembre l’auditorium Disarò ospita la 32esima mostra premio organizzata dagli Amici Palazzo e Parco Arese Borromeo

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Fino al 15 novembre l’auditorium Disarò di Cesano Maderno ospita la 32esima mostra premio di fotografia “Il Mondo in un Click” organizzata dagli Amici Palazzo e Parco Arese Borromeo.

Il Mondo in un Click, premiati i vincitori

Un appuntamento dedicato alla fotografia come strumento di espressione artistica, capace di raccontare emozioni, luoghi e prospettive attraverso l’obiettivo. La manifestazione propone anche una “Mostra nella Mostra” curata da Ferdinando Zanzottera, responsabile della fototeca Isal e docente di Storia dell’Architettura al Politecnico di Milano, allestita nella cappella di Palazzo Arese Borromeo.

Dopo un’attenta valutazione, la commissione artistica ha assegnato all’unanimità il primo premio a Giorgio Pirola di Seregno, per la fotografia “L’attesa”, e il secondo a Fabio Allievi di Cabiate (Como), per “Mondi in un click”.

I premi dell’Isal e dell’Amministrazione comunale

I premi pubblicazioni d’Arte Isal sono andati a Fausto Carbonara di Legnano (Milano), per “Punto fermo”, e a Brunella Massa di Bovisio Masciago, per “Opere d’arte a confronto”. Tre i riconoscimenti dell’Amministrazione comunale: a Tiziano Bosaglia di Seregno per “Universi Paralleli”, a Roberto Raineri di Meda per “Solitudine urbana” e a Diletta Busnelli di Cesano Maderno per “Meduse”.

Gli attestati di merito

Gli attestati di merito della commissione artistica sono stati assegnati a Silvano Tremolada di Cesano Maderno per “Là dove il buio brilla”, a Edoardo Pacchetti di Villasanta per “Palline sospese” e a Christian Paganelli di Cesano Maderno per “Tempo di cassoeula”. Annunciati anche i fotografi più votati dal pubblico nell’edizione 2025: Fausto Carbonara di Legnano, Francesca Donghi di Cesano Maderno e Luca Villa di Bovisio Masciago.