Il Natale a Meda: oltre 50 appuntamenti e un maxi-presepe

Presentato il ricchissimo cartellone

Tanti appuntamenti per grandi e piccoli, il Villaggio di Babbo Natale, alberi luminosi, luminarie e cassette per le letterine.

Un cartellone con oltre 50 appuntamenti ed eventi per ritrovare serenità e ottimismo per giorni migliori. Ricchissimo il cartellone delle iniziative natalizie organizzate dal Comune di Meda. Presepi, concerti, mercatini, mostre, presentazioni di libri, animazioni, tanti momenti per bambini e famiglie. Un’offerta che interesserà varie zone della città e sarà rivolta a tutte le fasce di età. Ci saranno anche una pista di pattinaggio e un Villaggio di Babbo Natale in piazza Cavour e due cassette postali per spedire le letterine

Natale a Meda, un ricco cartellone

“Ben consapevoli delle limitazioni che l’emergenza sanitaria ancora impone, abbiamo confezionato un ricco cartellone di eventi per ritrovare il gusto di celebrare tutti insieme la festa più bella dell’anno, senza ovviamente dimenticare la vera ragione del Natale. Grazie alle numerose associazioni presenti sul territorio si sono organizzati infatti in sicurezza tanti momenti che rafforzeranno lo spirito di comunità, proponendo in vari punti della città un’offerta per tutte le fasce di età all’insegna dell’intrattenimento, dell’aggregazione e del divertimento”. Si apre con queste parole dell’assessore alla Cultura Fabio Mariani l’illustrazione del programma delle manifestazioni che caratterizzeranno il periodo natalizio a Meda.

Oltre 50 appuntamenti da domani all'Epifania

Si parte domani, giovedì 25 novembre 2021, con la presentazione nella sala Civica del Macbeth di Verdi, che aprirà la stagione della Scala il giorno di Sant’Ambrogio, e si arriverà fino all’Epifania, giornata caratterizzata da una festa della Befana per bambini e famiglie e da un concerto di inizio anno. Lungo questi 43 giorni ben più di 50 eventi che vanno a comporre un cartellone che probabilmente proporrà ancora diverse sorprese a cui si sta lavorando. “Il periodo è ancora difficile - precisa il sindaco Luca Santambrogio - ma è volontà dell’Amministrazione comunale, oltre ai concreti aiuti offerti in questi due ultimi anni a chi si è trovato in vario modo in difficoltà, favorire con queste iniziative un clima sereno e possibilmente gioioso in occasione delle festività natalizie, per contribuire a ritrovare un sorriso e lo slancio verso giorni migliori”.

Le luminarie grazie all'aiuto degli sponsor

Cornice delle manifestazioni le luminarie, per le quali anche quest’anno si è chiesto l’aiuto economico di Gelsia, Assp Farmacie Comunali e Junior B, “tutte società – sottolinea l’assessore Mariani – che condividono la nostra convinzione che momenti di condivisione, in cui ritrovare e aumentare la gioia di muoversi, incontrarsi e sorridere, giovino a tutta la società”. Il contributo di questi main sponsor consente anche quest’anno di non gravare sui commercianti locali, che sono invece chiamati ad abbellire le proprie vetrine: è previsto un premio per quella migliore.

Alberi luminosi

Verranno illuminate le vie del centro, verrà riproposto a grande richiesta un villaggio scenografico di Babbo Natale in piazza Cavour, il grande albero “Tannenbaum” sarà il cedro di via Pace, ammirabile giorno e notte. Due alberi luminosi, alti dieci metri, saranno posizionati in piazza Cavour e nel Parco Beretta Molla. Una novità colorata, mai vista, illuminerà il Palazzo Municipale e lo storico palazzo Buzzi, grazie a Junior B, che attivamente partecipa a rendere Meda più attrattiva e vivace.

Appuntamenti musicali e un maxi-presepe

Il programma, attento ad accontentare tutti i gusti e le esigenze, in estrema sintesi proporrà: musica, con ben 11 appuntamenti e anche il “Gran concerto” (che grande successo aveva avuto nella sua prima edizione) con cori, bande, cantanti lirici, sdoppiato per rispettare le normative; teatro, con due rappresentazioni; libri, con tre incontri con autori; presepi visitabili, con otto rappresentazioni in tutta la città (di cui, che sarà allestita in piazza Repubblica, sarà realizzata con pannelli in legno dipinti e avrà una dimensione di 15 metri per tre; sarà realizzata grazie alla collaborazione di scuole e associazioni, rappresentando la comunità che si riflette nel presepe); laboratori, spettacoli e letture per bambini con dieci incontri; giornate di aggregazione e domeniche di festa con le famiglie, con mercatini, musica e mostre.

Cassette per le lettere a Babbo Natale e pista di pattinaggio in piazza Cavour

E anche quest’anno non mancherà la cassetta per inviare le letterine di Natale. Anzi, quest’anno i bambini ne avranno a disposizione ben due, che saranno collocate al parco Beretta Molla e in piazza Cavour, all’interno del Villaggio tutto dedicato a Babbo Natale con anche la pista di pattinaggio aperta dal 3 dicembre fino all’Epifania.