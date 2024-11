Il Natale a Seveso si fa in tre: iniziative per tutti i gusti e tutte le età

I cittadini di Seveso avranno tante e varie iniziative, per tutti i gusti e tutte le età, da qui a Natale.

Saranno tre i filoni principali, uno interesserà la città nella sua interezza, avrà il suo fulcro in piazza Cardinal Confalonieri ma coinvolgerà tutti i quartieri in una sorta di “Villaggio di Natale diffuso” a impronta solidale con la partecipazione, oltre delle realtà commerciali, anche delle associazioni. Si chiama “Natale solidale a Seveso 2024” e - con il contributo del Comune di Seveso - sarà organizzato dalla cooperativa famigliare di consumo San Pietro Martire che da oltre un secolo – è stata fondata nel 1904 – opera per il bene della città. Collaboreranno a stretto contatto Confcommercio Seveso, la Croce Bianca di Milano sezione di Seveso, l’Avis comunale e il Lions Club di Cesano Maderno.

In piazza Cardinal Confalonieri sarà posata una pista di pattinaggio. Nel giorno della sua inaugurazione (ancora da stabilire) avverrà l’accensione dell’Albero di Natale che non sarà l’unico a Seveso. Proprio per allargare il clima di festa a tutta la città ne sarà posato anche uno in piazza Verdi nel quartiere San Pietro e altri due a Baruccana e all’Altopiano. È in fase di stesura il programma di iniziative di contorno che a breve sarà ufficializzato. Verrà inserito nella programmazione natalizia dicembrina anche il progetto “Che Spettacolo la Biblioteca!” finanziato da Regione Lombardia nell'ambito “Istituti e luoghi di cultura – Avviso Unico 2024” e che prevede una serie di attività, tutte ospitate ovviamente nei locali

di Villa del Sole, quali laboratori, piccoli concerti, letture. Si comincia sabato 30 novembre nel pomeriggio con “La filastrocca di Pinocchio” a cura di Fare, una delle associazioni che hanno contribuito alla composizione del programma. Le altre sono Accademia Gaetano Marziali, corpo musicale La Cittadina, Musicamorfosi e la compagnia teatrale Equivochi. “Che Spettacolo la Biblioteca!” è sostenuto anche da BCC Barlassina, Gelsia e Distretto del Commercio.

Il cartellone di eventi a Seveso si arricchisce anche del progetto “Che Spettacolo il Natale al Politeama” che si svolgerà al Cinema Politeama di Seveso in collaborazione con la Cooperativa Controluce. Tre le date già fissate e aperte dalla proiezione in diretta integrale della "prima" della Scala, in programma sabato 7 dicembre a partire dalle 18; poi il Capodanno dei più piccoli, sempre al Cinema Politeama il 30 dicembre alle 16.30 con lo spettacolo "Stella com'era - Viaggio comico dei Re Magi a Betlemme" e per finire il tradizionale "Aspettiamo il 2025" con inizio il 31 dicembre alle 21 sempre al Politeama. Anche se, ad onor del vero, il Natale a Seveso è già iniziato da qualche settimana con il progetto “Illuminiamo Seveso” e l’accensione anticipata delle luminarie in oltre 110 punti di luce in città, distribuiti tra centro e quartieri, generalmente dove sono concentrati gli esercizi commerciali.

"Natale a Seveso è un progetto che vede collaborare l'Amministrazione Comunale e la rete di associazioni della nostra città - commenta l'assessore Marco Mastrandrea che detiene le deleghe, tra le altre, a Commercio, Eventi e Tempo libero - Il ricco calendario di proposte - alcune ancora in fase di definizione - si pone un duplice obiettivo: da una parte quello di valorizzare il volontariato con i vari progetti a favore della nostra Comunità; dall'altro sostenere il commercio locale in un periodo complicato per diverse ragioni. Per tutto questo la mia gratitudine va alla cooperativa familiare di San Pietro che si è messa al servizio con il progetto Natale solidale a Seveso 2024, alla Croce Bianca, all'Avis e ai Lion's che collaboreranno alla buona riuscita delle iniziative e, ultima ma non ultima, alla sede di Seveso della Confcommercio che non ha esitato nemmeno un minuto nell'accogliere la proposta. Perché solo lavorando insieme si può generare Bene per la nostra Città. E osservare il futuro con ragionevole ottimismo".

"Quest'anno più che mai ci saranno tantissime iniziative per i cittadini sevesini - dice l'assessore alla Cultura e alla Biblioteca Michele Zuliani - La biblioteca ricoprirà un ruolo fondamentale con una serie di eventi per tutti i gusti, da fiabe per bambini ad incontri ed escape room per ragazzi, fino a veri e propri mini concerti musicali. Durante quest'anno abbiamo sempre investito energie per rafforzare la centralità di questo luogo per la nostra comunità e grazie al contributo di Regione Lombardia abbiamo potuto investire in nuove progettualità in sinergia con le associazioni del territorio che si sono rese disponibili a fare un percorso insieme a noi. Altro punto centrale del programma natalizio saranno i tre eventi che avranno luogo al "nostro" Cinema Politeama. Oltre al solito evento di Capodanno e alla Prima della Scala in diffusione, torniamo a proporre il 30 dicembre il "Capodanno dei piccoli". Sarà un'occasione per scoprire il vero significato del Natale attraverso lo "strano" viaggio dei Magi in una modalità semi seria, musicale, comica ma che ci porterà alle radici della nostra storia e delle nostre tradizioni".