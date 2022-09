Il presidente Fontana ospite del premio letterario a Limbiate. Oggi pomeriggio, sabato, il governatore di Regione Lombardia ha partecipato alla cerimonia conclusiva di "La girandola delle parole"

Il presidente Fontana ospite del premio letterario a Limbiate

Ospite d'eccezione alla cerimonia conclusiva del premio letterario internazionale "La girandola delle parole" organizzato dalla Pro Loco di Limbiate con anche il patrocinio di Regione Lombardia. Oggi pomeriggio, sabato 17 settembre, al taglio del nastro nell'aula consiliare di Villa Mella, è intervenuto anche il presidente della Regione, Attilio Fontana. Nella sala gremita, il governatore è stato accolto dai componenti della Pro Loco, guidata dalla presidente Federica Moretti, dal presidente esecutivo del premio letterario, la scrittrice Rita Iacomino e i componenti della giuria. Erano presenti anche gli assessori alla Cultura Carlo Schieppati e alla Polizia Locale e Commercio, Cinzia Galli, insieme alla consigliera regionale Paola Romeo che hanno omaggiato il presidente di alcuni volumi sulla storia di Limbiate e l'antologia ufficiale del premio.

"Cultura mezzo per guardare oltre le situazioni difficili"

Dopo i saluti della presidente della Pro Loco è intervenuto il governatore Fontana. "Vedere così tante persone è la dimostrazione che questo premio è entrato nel cuore e nella storia di Limbiate. La cultura in certi momenti è l'unico mezzo attraverso il quale bisogna guardare oltre le situazioni difficili che si devono affrontare - ha detto Fontana - E' molto bello poterci incontrare oggi, siamo qui per premiare tante persone che si sono dedicate con passione e capacità allo scrivere ed è bello perché possiamo tornare a stare insieme, a gustare i piaceri della cultura e della mente". Anche l'assessore alla Cultura, Schieppati, si è soffermato sul prezioso supporto offerto dalla cultura: "Nella pandemia ha accompagnato la vita di molti, quanti hanno ripreso in mano un libro, ascoltato musical, letto poesie, visto film"

La premiazione dei vincitori

La manifestazione è proseguita con le premiazioni di poeti e scrittori che si sono distinti nelle varie sezioni del concorso - più di ottocento gli elaboratori arrivati da tutta Italia e dall'estero - la cerimonia è stata intervallata dalla lettura dei componimenti, interventi teatrali con la compagnia Fanteatro, momenti musicali con la Italian Academy Orchestra di Limbiate.