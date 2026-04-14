Il tradizionale appuntamento è fissato per sabato e domenica all'interno della Sala Civica Radio

Proseguono a Meda gli appuntamenti che animano la vita culturale e associativa della città, attraverso iniziative capaci di coinvolgere pubblici diversi e di valorizzare interessi, linguaggi e sensibilità differenti.

In arrivo nel weekend la 27esima Mostra Bonsai

In questo contesto si inserisce la 27ª Mostra Bonsai, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile presso la Sala Civica Radio, iniziativa patrocinata dalla Città di Meda e realizzata dal Pasquè Bonsai Club.

L’evento, dal titolo “Quando l’arte incontra la natura”, rappresenta un appuntamento rinnovato che richiama appassionati e visitatori interessati a conoscere da vicino l’arte millenaria del bonsai. Nel corso della manifestazione sarà possibile ammirare esemplari di particolare pregio e approfondire i principi di una disciplina millenaria che unisce tecnica, estetica e attenzione ai ritmi della natura.

Approfondimenti e attività didattiche

Accanto all’esposizione, il programma propone momenti di approfondimento e attività dedicate sia a chi già coltiva questa passione sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta. Durante entrambe le giornate sarà attivo il servizio “SOS Bonsai”, con un pool di esperti a disposizione per fornire indicazioni e suggerimenti sulla cura delle piante.

Sono inoltre previste dimostrazioni tecniche sull’impostazione di un futuro bonsai, in programma alle 10, e visite guidate alle 11 e alle 16, pensate per accompagnare il pubblico alla scoperta delle caratteristiche e delle tecniche alla base delle opere esposte.

L’attività del Pasquè Bonsai Club prosegue anche oltre la mostra con workshop dedicati alla cura delle piante e alla cultura bonsai, organizzati nel corso dell’anno presso la Casa delle Associazioni di viale Brianza 5 a Meda. Gli incontri, realizzati con la partecipazione di esperti italiani e giapponesi, sono gratuiti e aperti a tutti, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di questa disciplina e offrire occasioni continuative di approfondimento.

La mostra sarà aperta sabato dalle 9 alle 19 e domenica dalle 9.30 alle 19 presso la Sala Civica Radio, in Vicolo Comunale a Meda. L’ingresso è libero e gratuito.