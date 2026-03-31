In biblioteca nasce la “scuola” dei lettori volontari

Al via a Concorezzo il corso di lettura ad alta voce “Parole in carne e ossa”, un percorso formativo dedicato a chi desidera imparare a modulare la propria voce nella lettura, con particolare attenzione alla narrazione per bambini. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vogliono migliorare le proprie capacità di lettura espressiva e, tra gli obiettivi, prevede anche la creazione di un gruppo di lettori volontari che possano collaborare alle attività della biblioteca, in particolare quelle rivolte ai più piccoli.

L’iniziativa

Il corso si svolgerà dal 16 aprile al 21 maggio, con incontri settimanali il giovedì dalle 20.30 alle 22, presso la Biblioteca di Concorezzo. Gli incontri saranno guidati da Lilli Valcepina, attrice con un’esperienza mirata alla formazione nell’ambito della lettura espressiva.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti (le iscrizioni sono già aperte).

Accanto a questa proposta, la biblioteca continua a offrire momenti dedicati alle famiglie. In occasione di Pasqua, sabato 4 aprile, tra le 10 e le 12, sono in programma letture per bambini dai 3 ai 7 anni e un laboratorio per adulti e bambini, a partecipazione libera e senza iscrizione. In caso di bel tempo, l’attività si svolgerà nel cortile di Santa Marta.

Il commento

“Queste iniziative si inseriscono nel più ampio percorso di crescita della Biblioteca di Concorezzo, sempre più punto di riferimento culturale per la città- ha commentato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. Gli ultimi dati completi disponibili confermano questo ruolo: i prestiti totali nel 2024 hanno raggiunto quota 46.404, con un incremento del +6,6% rispetto all’anno precedente e una media di quasi 20 libri all’anno per utente attivo. Sono stati 2.410 i residenti che hanno effettuato almeno un prestito, pari al 16% della popolazione. I numeri della biblioteca ci dicono quindi che la direzione è quella giusta: crescono i prestiti, crescono gli utenti, cresce il bisogno di spazi culturali vivi. A questa domanda rispondiamo con politiche concrete, continuative e inclusive. Le iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini, come quelle previste nel periodo pasquale, le attività con le scuole del territorio confermano una visione precisa: avvicinare alla lettura fin dalla prima infanzia significa costruire cittadini più consapevoli domani. Un ringraziamento come sempre al grande lavoro portato avanti dai bibliotecari e al consigliere comunale Maria Piazza per aver presentato e condiviso questo nuovo progetto”.

Per informazioni e iscrizioni al corso di lettura: biblioteca.concorezzo@cubinrete.it e tel. 039 62800203