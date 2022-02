Inaugurata la VII edizione del Premio Eliana Lissoni

Nova Milanese

E' stata inaugurata sabato pomeriggio la VII edizione del Premio Eliana Lissoni, che negli anni sta diventando un fiore all'occhiello del Comune di Nova Milanese. Il concorso fotografico della Libera accademia di Pittura è entrato in Villa Brivio con la premiazione della mostra.

Sono sessanta le immagini selezionate che animeranno i corridoi delle sale del Centro di Cultura fino al 26 febbraio. Un lavoro lungo e complesso che ha visto protagonista una giuria d'eccezione, composta da Raoul Iacometti, professionista free-lance e docente di fotografia Lap, Elvira Pavesi, presidente Circolo Fotografico Cizanum di Cesano Boscone e Lino Aldi, presidente del collegio dei probiviri della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.

Dopo la scorsa edizione, in cui la mostra era visitabile interamente online, quest’anno il Premio è tornato in presenza. Inoltre, per la prima volta, il Premio Eliana Lissoni è entrato nel contesto del Centro di Cultura di Villa Brivio, ormai da diverso tempo, luogo fondamentale della vita culturale di Nova Milanese.

Sono 62 i fotografi da tutta Italia (e anche dall’estero) che hanno partecipato al concorso novese: ogni autore poteva presentare fino a quattro scatti a tema libero e complessivamente sono state proposte 238 fotografie. Tra queste, ne sono state scelte sessanta e in questa rosa più ristretta sono stati individuati i vincitori: Bruno Madeddu di Sarzana (Spezia) ha ottenuto il primo premio dal valore di 500 euro per la foto dal titolo "Stop", Vladimiro Pappone di Statte (Taranto), invece, il secondo premio dal valore di 300 euro con l’immagine "Lorenzo con il suo grande amico" e Adriano Boscato di Pove del Grappa (Vicenza) è stato il vincitore del terzo premio dal valore di 200 euro per la foto "Paesaggio invernale".