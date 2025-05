J-Ax super ospite nel Festival delle 12 lune

Sarà il noto rapper J-Ax il super ospite del Festival delle 12 lune a Seregno, la rassegna promossa dal settore Cultura del Comune.

Festival con J-Ax al teatro San Rocco

J-Ax - pseudonimo di Alessandro Aleotti, cantautore e produttore discografico italiano, che insieme a dj Jad ha fondato gli Articolo 31 - è atteso martedì 13 maggio (alle 21) al teatro San Rocco: nell’occasione sarà intervistato dal giornalista e critico musicale Michele Monina. L'evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. La serata, che unisce musica e parole, rientra nella quarta edizione del Circolo delle 12 lune.

La mostra del circolo San Giuseppe

Il festival ufficialmente è iniziato sabato 3 maggio, con la mostra di pittura dedicata alla «città dello sport», promossa dal circolo culturale San Giuseppe nella sede di via Cavour (fino al 25 maggio). Sono 45 gli artisti locali che hanno risposto al bando di tema libero o sportivo. All’inaugurazione erano presenti la presidente del circolo, Rosy Colombo e l’assessore alla Cultura, Federica Perelli, che si è complimentata con gli artisti locali per l’ottima fattura dei quadri e per la buona capacità di interpretare i vari soggetti.

Sedici eventi in due settimane

Nel festival delle 12 lune, che si chiude dopo due settimane domenica 18 maggio, sono previsti sedici eventi, fra cui mostre e presentazioni di libri. J-Ax si aggiunge a nomi noti della musica italiana già ospiti del Circolo delle 12 lune nelle edizioni passate: Roberto Vecchioni, gli Extraliscio, Federico Zampaglione, Niccolò Fabi, Giuliano Sangiorgi e Tosca.