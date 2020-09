La bella Sara sogna la fascia di Miss Italia FOTO

Tra i banchi dell’istituto «Gandhi» di Besana siede una splendida reginetta di bellezza: Sara Mauri, 18 anni, studentessa al quinto anno dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, ha superato il casting per accedere alle selezioni regionali di Miss Italia.

Il portafortuna di Sara

Casa a Valle Guidino, giovedì, al David Lloyd Malaspina di San Felice di Segrate, ha staccato il biglietto per le fasi successive del concorso più celebre del Paese, insieme ad altre trentaquattro ragazze. Il prossimo appuntamento sarà il 24 settembre, sempre nella stessa location.

Il percorso è ancora lungo ma Sara può contare, oltre che su bellezza e talento, anche su un portafortuna: fino a due anni fa faceva parte delle color guard dell’Associazione musicale Santa Cecilia. E proprio la banda sembra portare bene: nel 2014 la sassofonista Elisa Orlandi era arrivata ad indossare la prestigiosa fascia di Miss Lombardia.

Giovedì la 18enne ha rispolverato la bandiera per esibirsi sul palco.

«E’ la prima volta che partecipo a un concorso di bellezza – ha spiegato – Tutto è iniziato lo scorso anno, quando mi sono iscritta ad un’agenzia di moda di Milano. Posare davanti all’obiettivo del fotografo è un hobby per me. Ora ho deciso di provare con Miss Italia e finora è stata un’esperienza fantastica».

A fare il tifo per lei c’è una persona speciale, il suo fidanzato. Non è geloso?

«Per niente, è contentissimo per me», assicura la bella Sara.

