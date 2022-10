La biblioteca di Concorezzo inaugura uno spazio dedicato ai manga

I fumetti giapponesi sbarcano nella biblioteca di Concorezzo. L'Amministrazione comunale ha annunciato l'acquisto di ben 300 manga, che andranno a creare una vera e propria area dedicata alle saghe e ai personaggi del Sol Levante.

"Abbiamo ascoltato i nostri utenti"

Ovviamente soddisfatta l'Amministrazione comunale di Concorezzo, che nella giornata di oggi, giovedì 27 ottobre 2022, ha annunciato l'acquisto di ben 300 nuovi manga. Una decisione presa dopo aver ascoltato l'opinione e le richieste dei numerosi utenti che frequentano la biblioteca di via de Capitani, una delle più fornite e apprezzate del Vimercatese. La biblioteca di Concorezzo, infatti, ha a disposizione circa 50mila documenti tra libri, riviste, cd, dvd e fumetti.

"Per il terzo anno consecutivo la Biblioteca di Concorezzo ha fatto domanda e ottenuto il contributo per l'acquisto dei libri a sostegno dell'editoria destinato alle biblioteche - spiega l'assessore alla Cultura del Comune di Concorezzo Gabriele Borgonovo - Abbiamo dunque deciso di utilizzare questi fondi per un progetto preciso di implementazione della nostra biblioteca. I circa 9.000.000 euro ottenuti sono stati, infatti, utilizzati per acquistare circa 300 manga, 370 libri per i più giovani (fascia 0-5 anni), alcuni romanzi classici ormai usurati e manuali universitari. Si tratta di una decisione frutto dell'ascolto delle richieste dei nostri utenti. Sono sempre di più infatti, gli appassionati di manga e di fumetti in generale. Negli ultimi mesi è aumentata fortemente la richiesta da parte dei ragazzi rispetto a questo genere di fumetto. Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare un'area intera ai manga, per coinvolgere sempre più ragazzi e appassionati. I 300 nuovi manga in arrivo andranno dunque a implementare una zona della biblioteca con scaffali interamente dedicati a questi fumetti di origine giapponese. L'invito per gli appassionati del territorio è dunque quello di ritrovarsi nelle nostre sale. L'obiettivo è quello di continuare a implementare questo genere di materiale così da diventare un punto di riferimento in tema Manga nell'ambito delle biblioteche del territorio".

Cosa sono i manga?

Divenuti famosi in Giappone nella prima metà del '900, questi particolari fumetti sono arrivati in Italia verso la fine degli anni '70, prendendo via via sempre più piede grazie anche al boom dei cartoni animati giapponesi. I manga, rispetto ai tradizionali fumetti occidentali, si leggono al contrario, ossia partendo da quella che per gli occidentali è l'ultima pagina, con la rilegatura alla destra; analogamente le vignette si leggono da destra verso sinistra ma sempre comunque dall'alto verso il basso. Nel corso degli ultimi anni i manga sono divenuti un vero e proprio fenomeno globale, venendo apprezzati in tutte le parti del mondo e portando alla creazione dei cosiddetti "global manga", ossia fumetti giapponesi scritti da autori non nipponici. Tra i titoli più apprezzati di sempre, anche in Italia, non si può non citare "One Piece", "Dragon Ball", "Naruto" e "I Cavalieri dello Zodiaco".