La città diventa un palcoscenico “A passeggio tra le note”

Sabato 16 maggio Vimercate ospiterà “A passeggio tra le note”, un itinerario musicale promosso dalla Fondazione La Società dei Concerti di Milano in collaborazione con il Comune di Vimercate, ViviVimercate e Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza. A partire dalle 16 alle 20, otto esibizioni gratuite ad accesso libero, 10 artisti animeranno cinque luoghi del centro storico — piazza Roma, piazza Santo Stefano, Parco Trotti, piazza Madri Costituenti e via Cavour — trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il progetto propone un percorso tra tradizione e modernità attraverso il contributo di dieci artisti che si alternano e si intrecciano nel corso del pomeriggio: dalla pianista Monica Zhang, diciottenne milanese vincitrice di oltre trenta concorsi internazionali, alla pianista armena Nareh Arghamanyan, presenza stabile nelle più importanti sale da concerto del mondo; dai violinisti Edoardo Zosi e Liù Pelliciari, fondatori del Quartetto Adorno, all’arpista e compositrice Agatha Bocedi, artista in residenza della Fondazione per la stagione 2024/2025; dal giovane fisarmonicista ucraino Ivan Homolvski, quattordicenne di straordinario talento, al Neuma Sax Quartet, quartetto di sassofoni formatosi nel 2024 al Conservatorio “G. Verdi” di Milano.

Il pomeriggio si aprirà in Piazza Roma con “Omaggio a J. S. Bach” (16–16.30), eseguito da Monica Zhang al pianoforte e Andrea Fatighenti al sax contralto, e si concluderà nella stessa piazza con il “Gran Finale” (19.30–20), che vedrà sul palco Nareh Arghamanyan e Monica Zhang al pianoforte insieme a Edoardo Zosi al violino. Nel mezzo, un itinerario da seguire liberamente tra arpa classica e celtica, fisarmonica, violini e quartetto di sassofoni, con esibizioni pensate per essere accessibili a tutti, anche a chi non frequenta abitualmente le sale da concerto.

L’iniziativa si inserisce nella missione della Fondazione La Società dei Concerti — organismo di rilevanza regionale sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano — di promuovere la musica classica come strumento di valorizzazione del territorio e di coesione sociale.

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita.

“Omaggio a J. S. Bach”

Monica Zhang, pianoforte e Andrea Fatighenti, sax contralto

ORE 16:00 – 16:30 in Piazza Roma

“La magia dell’arpa”

Agatha Bocedi, arpa classica

ORE 16:40 – 17:00 in Piazza S. Stefano

“14 anni: talento ed energia”

Ivan Homolvski, fisarmonica

ORE 17:10 – 17:30 nel Parco Trotti

“Melodie celtiche”

Agatha Bocedi, arpa celtica

ORE 17:45 – 18:10 in Piazza S. Stefano

“Combinazione perfetta”

Andrea Fatighenti, sax contralto e Ivan Homolvski, fisarmonica

ORE 18:15 – 18:30 nel Parco Trotti

“Sax4”

Neuma Sax Quartet

ORE 18:30 – 19:00 in Piazza Madre Costituenti

“Violini all’opera”

Liù Pelliciari, Edoardo Zosi, violini

ORE 19:00 – 19:20 in Via Cavour nei pressi della Chiesa di S. Antonio

“Gran Finale”

Nareh Arghamanyan e Monica Zhang, pianoforte ed Edoardo Zosi, violino

ORE 19:30 – 20:00 in Piazza Roma

“Anche quest’anno proponiamo questa passeggiata nel nostro bel centro storico accompagnata da buona musica. – ha dichiarato Vittoria Gaudio, Assessora con delega al commercio – La manifestazione si ripete e si rinnova nell’offerta musicale sempre diversa, è una bella occasione per frequentare Vimercate e approfittare dell’offerta commerciale di qualità, dei bei locali per un aperitivo, un gelato o una cena. L’offerta è ricca e si rivolge a tutte le fasce di età. Vi aspettiamo numerosi!”.

“Iniziative come A passeggio tra le note rappresentano un valore prezioso per Vimercate: portano cultura di qualità con artisti di Fama internazionale nelle nostre piazze, animano il centro storico e creano occasioni di incontro che rafforzano il legame tra comunità, commercio di prossimità e valorizzazione del territorio”, sottolinea il Presidente dell’associazione Confcommercio Vimercate Alessandro Barbone.

“Eventi come questo dimostrano quanto sia importante fare rete tra istituzioni, associazioni e operatori economici: la cultura diventa così un motore concreto di attrattività e vitalità per tutto il tessuto commerciale cittadino”, aggiunge il nuovo segretario di Confcommercio Vimercate Alessandro Fede Pellone.