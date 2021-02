La cultura a Concorezzo si rimette in moto. Tornano le mostre “dal vivo” grazie all’iniziativa del Circolo Culturale Sardegna.

Su il sipario sulla nuova mostra organizzata a Concorezzo dal Circolo Sardegna. Giovedì è andato in scena il vernissage dell’esposizione allestita nei locali di Villa Zoja. La mostra, dedicata alle figure di Dante Alighieri, Raffaello e Grazia Deledda, è stata inaugurata alla presenza del sindaco Mauro Capitanio, dell’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo e del consigliere comunale Lucio Campisi.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore Borgonovo, decisamente soddisfatto per la ripresa delle mostre in presenza.

“E’ un segnale confortante per il mondo della cultura concorezzese. Nonostante il periodo purtroppo difficile ed incerto la Cultura ha bisogno di essere nuovamente messa al centro dell’agenda politica. La nostra Amministrazione non ha mai smesso di proporre ed offrire in modalità online momenti culturali e di stimolo per i nostri concittadini. Come scrisse Grazia Deledda “la vita passa e noi la lasciamo passare come l’acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca”. Grazie al Circolo Sardegna e agli Uffici per l’impegno”.