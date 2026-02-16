La forza gentile delle donne va in scena

Il Gruppo Sant’Agata di Sovico celebra la patrona delle donne con una cena e il musical “Mary Poppins Supercalifragilistichespiralidoso”.

La forza gentile delle donne

Sabato scorso il Gruppo Sant’Agata ha rinnovato una ricorrenza molto sentita e dedicata alla santa patrona delle donne, trasformandola, ancora una volta, in un momento di comunità, riflessione e festa. La serata si è svolta nel salone dell’oratorio San Giuseppe di Sovico ed è iniziata con una cena a più portate che ha accolto i partecipanti in un clima conviviale e partecipato. Il menù dell’appuntamento speciale porta la firma di Lorenzo Pozzi, giovane chef che, con questa cena, rinnova un legame professionale e umano ormai decennale. La sua collaborazione con il Gruppo Sant’Agata è iniziata nel 2015, quando era ancora studente dell’Istituto Alberghiero Don Gnocchi di Carate Brianza. Un percorso cresciuto nel tempo, fatto di fiducia e continuità, che lo ha portato negli ultimi anni a diventare lo chef ufficiale dell’evento. Oggi Pozzi coordina la preparazione della cena insieme a una squadra di collaboratori.

In scena il musical “Mary Poppins Supercalifragilistichespiralidoso”

Cuore dell’evento è stato il musical “Mary Poppins Supercalifragilistichespiralidoso”, ideato, curato e realizzato interamente dal Gruppo Sant’Agata. Circa 50 persone hanno lavorato insieme per portare in scena lo spettacolo, alternandosi nei ruoli di attori, ballerini, cantanti, registi, autori, scenografi, costumisti e tecnici audio e luci. Un impegno corale che ha dato vita a uno spettacolo ricco di energia, cura e passione. La scelta di Mary Poppins accompagna naturalmente il racconto della serata. Non come semplice riferimento pop, ma come figura capace di parlare al presente. Nel suo modo di muoversi leggero e deciso insieme, Mary Poppins richiama da vicino la donna di oggi: capace di tenere insieme ruoli e responsabilità, di trovare soluzioni quando servono, di ascoltare e rassicurare, di alleggerire ciò che pesa senza mai togliere spazio alla libertà. Una forza silenziosa che trasforma la realtà con cura, sensibilità e determinazione.

Un dialogo simbolico con Sant’Agata

È su questo piano che nasce il dialogo simbolico con Sant’Agata. La santa porta con sé una forza antica, fatta di determinazione, fedeltà a se stessa e difesa della propria dignità: una storia che nasce dal dolore ma continua a parlare al presente. Mary Poppins ne rappresenta una traduzione contemporanea, solo in apparenza leggera: una presenza capace di portare ordine senza rigidità, di educare con ironia, di esprimere un coraggio discreto fondato su autonomia, immaginazione e libertà. Non sono mancati, nel corso della serata, anche i momenti più leggeri e conviviali come la lotteria con numerosi premi offerti dai commercianti e dalle associazioni operanti sul territorio di Sovico e dei comuni limitrofi.

Lady Agata 2026

Ad accompagnare la serata, infine, anche il nome della Lady Agata 2026, Carmela Coriglione, che porterà il titolo nel prossimo anno, dando continuità a una tradizione che vive attraverso le persone. E come si è detto più volte a fine evento: alla prossima. Un finale che diventa un grazie sincero a chi dedica tempo e passione a queste manifestazioni, credendo nel valore delle feste popolari come momenti di partecipazione e coinvolgimento di un’intera comunità.

Gruppo Sant’Agata di Sovico