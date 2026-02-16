spettacolo

La forza gentile delle donne va in scena

Un'iniziativa in occasione della ricorrenza di Sant'Agata organizzata dall'omonimo Gruppo, ormai tradizione per il territorio.

La forza gentile delle donne va in scena

Sovico · 16/02/2026 alle 13:58

di

Il Gruppo Sant’Agata di Sovico celebra la patrona delle donne con una cena e il musical “Mary Poppins Supercalifragilistichespiralidoso”.

La forza gentile delle donne

Sabato scorso il Gruppo Sant’Agata ha rinnovato una ricorrenza molto sentita e dedicata alla santa patrona delle donne, trasformandola, ancora una volta, in un momento di comunità, riflessione e festa. La serata si è svolta nel salone dell’oratorio San Giuseppe di Sovico ed è iniziata con una cena a più portate che ha accolto i partecipanti in un clima conviviale e partecipato. Il menù dell’appuntamento speciale porta la firma di Lorenzo Pozzi, giovane chef che, con questa cena, rinnova un legame professionale e umano ormai decennale. La sua collaborazione con il Gruppo Sant’Agata è iniziata nel 2015, quando era ancora studente dell’Istituto Alberghiero Don Gnocchi di Carate Brianza. Un percorso cresciuto nel tempo, fatto di fiducia e continuità, che lo ha portato negli ultimi anni a diventare lo chef ufficiale dell’evento. Oggi Pozzi coordina la preparazione della cena insieme a una squadra di collaboratori.

In scena il musical “Mary Poppins Supercalifragilistichespiralidoso”

Cuore dell’evento è stato il musical “Mary Poppins Supercalifragilistichespiralidoso”, ideato, curato e realizzato interamente dal Gruppo Sant’Agata. Circa 50 persone hanno lavorato insieme per portare in scena lo spettacolo, alternandosi nei ruoli di attori, ballerini, cantanti, registi, autori, scenografi, costumisti e tecnici audio e luci. Un impegno corale che ha dato vita a uno spettacolo ricco di energia, cura e passione. La scelta di Mary Poppins accompagna naturalmente il racconto della serata. Non come semplice riferimento pop, ma come figura capace di parlare al presente. Nel suo modo di muoversi leggero e deciso insieme, Mary Poppins richiama da vicino la donna di oggi: capace di tenere insieme ruoli e responsabilità, di trovare soluzioni quando servono, di ascoltare e rassicurare, di alleggerire ciò che pesa senza mai togliere spazio alla libertà. Una forza silenziosa che trasforma la realtà con cura, sensibilità e determinazione.

Un dialogo simbolico con Sant’Agata

È su questo piano che nasce il dialogo simbolico con Sant’Agata. La santa porta con sé una forza antica, fatta di determinazione, fedeltà a se stessa e difesa della propria dignità: una storia che nasce dal dolore ma continua a parlare al presente. Mary Poppins ne rappresenta una traduzione contemporanea, solo in apparenza leggera: una presenza capace di portare ordine senza rigidità, di educare con ironia, di esprimere un coraggio discreto fondato su autonomia, immaginazione e libertà. Non sono mancati, nel corso della serata, anche i momenti più leggeri e conviviali come la lotteria con numerosi premi offerti dai commercianti e dalle associazioni operanti sul territorio di Sovico e dei comuni limitrofi.

Lady Agata 2026

Ad accompagnare la serata, infine, anche il nome della Lady Agata 2026, Carmela Coriglione, che porterà il titolo nel prossimo anno, dando continuità a una tradizione che vive attraverso le persone. E come si è detto più volte a fine evento: alla prossima. Un finale che diventa un grazie sincero a chi dedica tempo e passione a queste manifestazioni, credendo nel valore delle feste popolari come momenti di partecipazione e coinvolgimento di un’intera comunità.

Gruppo Sant’Agata di Sovico

GUARDA LA GALLERY (7 foto)
Sovico Gruppo Sant'Agata, la forza gentile delle donne va in scena Sovico Gruppo Sant'Agata, la forza gentile delle donne va in scena