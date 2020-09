La girandola delle parole, premiati i vincitori della seconda edizione. Sabato 12 settembre in Villa Mella a Limbiate la Pro Loco ha consegnato anche un riconoscimento a cinque donne di cultura

La girandola delle parole, premiati i vincitori della seconda edizione

Riparte dalla cultura la socialità post Covid. La cerimonia del premio letterario “La girandola delle parole” promosso dalla Pro Loco di Limbiate è stato il primo importante evento pubblico in città dopo la pandemia. Sabato pomeriggio Villa Mella numerosi autori provenienti da tutta Italia sono stati protagonisti della secondo edizione del concorso ideato e presieduto da Rita Iacomino, poetessa e scrittrice. Con emozione ha salutato i presenti: “Penso a voi autori che ci avete messo in mano le vostre opere, va a voi il mio grazie più grande”.

Omaggio a cinque donne di cultura

Gli elaborati esaminati dalla giuria del premio sono stati davvero tanti: almeno settecento con una quindicina di componimenti anche dall’estero. Novità di questa edizione, nel corso della cerimonia è stato conferito il premio alla Cultura a cinque grandi donne italiane che si sono distinte del mondo dell’arte e della comunicazione per il loro impegno costante alla valorizzazione del territorio, del patrimonio umano, artistico e culturale, nel pieno spirito delle Pro Loco d’Italia, e per l’attenzione ai valori etici di solidarietà, inclusione e coesione sociale. Il riconoscimento è andato a Daniela Cecchini, Laura Ephrikian, Anna Montella, Marina Pratici e Donatella Rampado.

Poesie e racconti anche di autori limbiatesi

Tra le numerose sezioni in concorso: Poesia inedita, Narrativa inedita, Poesia edita, Narrativa edita, video poesia edita, Autori residenti a Limbiate. In quest’ultima si sono distinti Gianni Iannantuoni con la poesia inedita “Burattini” ed Emanuela Melesi con il racconto inedito “Che storia è la vita”. Tra le novità anche una sezione dedicata alle video poesie. Il pomeriggio culturale è stato allietato da intermezzi musicali e dalla splendida voce di Kody Vox. Erano presenti anche alcuni giurati del premio, non ha potuto partecipare all’evento Alessandro Quasimodo, presidente onorario del premio.

TORNA ALLA HOME