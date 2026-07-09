E così alla fine è stato svelato. Il grande protagonista della nuova edizione della Grande Arte in Brianza, che farà tappa a Vimercate il prossimo autunno, sarà Raffaello. Ad annunciarlo è stato direttamente il Comune attraverso un posto condiviso nel corso della giornata di oggi, giovedì 9 luglio, sui suoi canali social.

La Grande Arte in Brianza porta Raffaello al Must

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro e Gallerie d’Italia col patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, andrà in scena al museo Must di Vimercate dal 30 ottobre all’11 dicembre e l’Amministrazione comunale ha lanciato un appello per la ricerca di volontari che possano dare una mano per l’evento.

“Un’opportunità importante per partecipare, da volontari e volontarie, a un evento di richiamo nazionale – si legge nella comunicazione diramata dal Comune – I volontari e le volontarie dovranno gestire i flussi dei visitatori all’esterno e in ingresso al museo, accogliere i visitatori in biglietteria, controllare i ticket, illustrare brevemente il percorso di visita e presidiare le sale dell’esposizione. I volontari e le volontarie lavoreranno suddivisi su 3 turni garantendo al massimo 1 servizio per ognuno dei tre turni in ciascuna giornata di apertura della mostra. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.00”.

Come candidarsi

Gli altri dettagli sono presenti nell’avviso di manifestazione di interesse, pubblicata proprio nell’avviso presente sul sito web dell’Ente.