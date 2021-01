Con l’iniziativa “In viaggio per un libro” la Medateca vince un premio nazionale.

Riconoscimento a livello nazionale per la biblioteca civica di Meda. Si tratta del premio istituito dal “Centro per il libro e la lettura” del Ministero per i Beni e le Attività culturali per valorizzare buone pratiche per la promozione della lettura. Cinque i migliori progetti premiati scelti nell’ambito delle seguenti categorie in concorso: istituti scolastici, biblioteche, mediateche e sistemi bibliotecari, associazioni, istituti culturali, centri studi e ricerche, carceri, strutture sanitarie e di accoglienza per anziani, librerie.

Riconoscimento per “In viaggio con un libro”

Complessivamente quest’anno il “Maggio dei Libri”, iniziativa giunta alla sua decima edizione, ha coinvolto in tutt’Italia 4.683.250 partecipanti in oltre 18.000 attività all’insegna della passione della lettura. “In viaggio con un libro” della nostra Medateca è stato selezionato unitamente ai lavori presentati dall’Istituto Comprensivo Savona 2, dalla Fondazione Natalino Sapegno Onlus di Morgex (Aosta) e dalla Cooperativa sanità Più di Foggia.

L’assessore Fabio Mariani: “Siamo molto soddisfatti”

“Abbiamo accolto con grande soddisfazione la notizia che ci è appena giunta dal Ministero”, ha commentato l’assessore alla Cultura Fabio Mariani. “Un prestigioso premio che pone ancora una volta la Medateca all’attenzione del panorama culturale italiano. Un sentito grazie al personale e agli Amici della Medateca che hanno ideato e realizzato questo progetto che invitava i lettori a raccontare e condividere i propri viaggi letterari compilando un passaporto del libro. Siamo ora in attesa di conoscere le modalità di consegna del premio, ancora da definire a causa della situazione pandemica”.

