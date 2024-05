"La melodia dei colori”: in Villa Tittoni la mostra di Livio Longoni

L’artista Livio Longoni torna a esporre le sue opere a Desio. La mostra sarà aperta al pubblico sabato 1 (10-12 e 16-18) e domenica 2 giugno (10-12 e 15-18).

Livio Longoni espone in Villa Tittoni

Due anni dopo la mostra “E improvvisamente...”, Livio Palma Giuseppe Longoni torna a esporre nella location di Villa Tittoni a Desio. Il titolo della nuova mostra è “La melodia dei colori”, in programma nel weekend del 2 giugno. L'esposizione, oltre a coniugare le grandi passioni dell’autore per la musica e la pittura, mette in evidenza il potere evocativo dei colori accesi, protagonisti dei dipinti di Longoni, "capaci di uscire dalla tela, trasformarsi in melodie capaci di suscitare emozioni in chi osserva. Melodia che di volta in volta può essere eccitante, rilassante, violenta a seconda dello stato d’animo dello spettatore". Spiega Longoni:

“L’idea di questa mostra nasce da una foto che ho scattato durante un concerto di Noel Gallagher. Mi piace dipingere quello che mi colpisce, che cattura la mia attenzione: scelgo i soggetti che mi fanno stare bene, che mi rievocano sensazioni positive, come i ricordi dei personaggi che hanno accompagnato la mia gioventù”.

La biografia dell'artista

Livio Palma Giuseppe Longoni nasce a Seregno (Monza e Brianza) il 12 gennaio 1974. Sposato, padre di due figli, scopre sin da ragazzo la sua passione per l’arte, la musica, il teatro e anche per la scrittura che lo ha portato a pubblicare il romanzo “Luke” nel 2019. Laureato in Giurisprudenza, è titolare di un’agenzia di assicurazioni a Desio. Longoni ha partecipato a diverse mostre collettive esponendo le sue opere, recensite in riviste di settore, a Milano e Roma (nella storica galleria d’arte “La Pigna” a palazzo Maffei Marescotti). Nel giugno 2022 ha organizzato la sua prima mostra personale dal titolo “E improvvisamente...” allestita in Villa Tittoni a Desio.