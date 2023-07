La nuova biblioteca piace: crescono gli utenti

La gestione dei servizi nella biblioteca di Giussano, da marzo è nelle mani della cooperativa «Macchine Celibe» con buoni risultati già in questo primo quadrimestre. Aumentano le attività e gli utenti.

Incremento di attività e di pubblico

Le attività della cooperativa «Macchine Celibe», che gestisce la biblioteca in sinergia con il personale comunale, piace sempre di più e il riscontro si vede nei primi risultati del quadrimestre. Il report del periodo marzo-giugno, evidenzia una crescita dell’attività di promozione della lettura e conferma un incremento del legame con la città, in particolare con le fasce più giovani della popolazione.

Obiettivo: creare un polo culturale

La riorganizzazione degli spazi interni vede ora l’allestimento di vetrine tematiche e novità librarie, eventi di promozione della lettura con laboratori artistici a utenza libera, letture e laboratori per differenti fasce d’età ed un forte legame con le scuole e con gli studenti. L’obiettivo di creare un Polo culturale di riferimento per la città e per la Brianza è confermato anche da un rinnovato linguaggio social con cui giungere alla cittadinanza e con attività correlate .

Crescono i servizi di prestito

Le statistiche mensili evidenziano in questo primo quadrimestre un aumento nella fruizione dei servizi di prestito della biblioteca. In particolare, l’incremento dei prestiti rispetto ai periodi precedenti è pari a circa 2.000 volumi, con un totale di 12.283 utenti iscritti (cresciuti di 124 unità nell’ultimo quadrimestre) e di 11.282 prestiti locali.

Ad oggi i due piani di Villa Sartirana custodiscono un patrimonio di circa 63.000 documenti, di cui 55.000 sono volumi e i restanti 8.000 si dividono tra periodici, cd musicali e dvd, tutti a disposizione della cittadinanza. Il numero degli studenti che si recano in biblioteca per ragioni di studio e consultazione è aumentato in modo rilevante, in considerazione anche di una maggior offerta di posti nelle sale studio.

Aumentano gli accessi dei bambini

È in crescita anche la frequenza dei bambini e dei genitori che sostano nella sala di lettura dei piccoli, diretta conseguenza della creazione del nuovo e accogliente spazio a loro dedicato.

Nei mesi di aprile e maggio sono stati realizzati 7 incontri dedicati a bambini e ragazzi del territorio. Le iniziative hanno riscosso un ottimo successo di pubblico esaurendo i 111 posti disponibili e riuscendo così a coinvolgere la fascia più giovane della popolazione. Dal mese di aprile sono ricominciate anche le attività con le scuole con il coinvolgimento di circa 1.000 studenti provenienti dalle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio.

Nuove forme di comunicazione

La gestione operativa affidata alla Cooperativa ha ampliato anche i canali di comunicazione della biblioteca – ora sbarcata anche su Instagram – e ha dato vita ad una programmazione quotidiana caratterizzata da promozione di eventi e di servizi, consigli di lettura, reportage fotografico di eventi e rubriche ad elevato engagement social. Complessivamente, solo su Facebook, sono stati pubblicati quasi 100 post, equivalenti ad un contenuto per ogni giornata di apertura al pubblico. È stata inoltre implementata la pagina dedicata alla Biblioteca sul catalogo on line del Sistema Bibliotecario di Brianza Biblioteche con l’inserimento di fotografie e informazioni su servizi, eventi, novità librarie e materiale digitale.