Degli incontri aperti al pubblico con ingresso gratuito e l’opportunità di ascoltare voci significative della letteratura italiana moderna.

La rassegna che porta in città autori famosi in tutta Italia

E’ nata e si è concretizzata così la rassegna “Goccia a goccia. Incontri letterari che lasciano il segno” che da questo mese e per tutto il 2026 porterà a Vimercate alcuni degli autori più importanti a livello nazionale. A organizzarla sono stati il Comune di Vimercate e Lo Sciame Cooperativa Sociale Onlus.

Il titolo del progetto, “Goccia a goccia. Incontri letterari che lasciano il segno”, richiama il lento ma incessante processo del cambiamento culturale: anche una piccola goccia, con costanza, può scavare la pietra e far germogliare nuove idee.

Gli incontri, ad ingresso libero e gratuito senza prenotazione (fino a esaurimento posti), si svolgeranno presso l’Auditorium del Centro Scolastico Omnicomprensivo in via Adda 6 a Vimercate, con una capienza di 368 posti. La sala sarà accessibile un’ora prima dell’inizio di ciascun evento.

Primo ncontro con Erri De Luca

Il primo appuntamento è con Erri De Luca, domenica 16 novembre 2025 alle ore 11 con la Lectio magistralis “Prime persone”

Erri De Luca ci guiderà in un viaggio nell’Antico Testamento, dando voce ai personaggi che ne popolano le pagine.

Erri De Luca è nato a Napoli nel 1950. Tra gli ultimi libri pubblicati con Feltrinelli: Il giorno prima della felicità (2009), E disse (2011), I pesci non chiudono gli occhi (2011), Il torto del soldato (2012),1A doppia vita dei numeri (2012), Ti sembra il caso? (cnn Paolo Sassone-Corsi; 2013), Storia dí Irene (2013), La musica provata (2014; il libro nei “Narratori”, in“Varia” il dvd del film), La parola contraria (2015), limi e il meno (2015), La faccia delle nuvole (2016), 14144.11.j: ra Esposta (2016), Il giro dell’oca (2018), Impossibile’ (2019), A grandezza naturale (2021), Spizzichi e b°c ic°n. (con Valerio Galasso; 2022), Le regole dello Shangai (2023), A Schiovere (2023), Discorso per un amico (2024), L’età sperimentale (con Ines de la Fressange 2024) e, per “Feltrinelli Comics” L’ora X. Una storia di Lotta Continua (con Paolo Castaldi e Cosimo Damiano Damato; 2019).