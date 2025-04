In occasione del 40° anniversario della Scuola Pier Giorgio Frassati di Seveso e della canonizzazione di Pier Giorgio Frassati prevista durante il Giubileo dei Giovani del 2025, la scuola propone alla cittadinanza, nell’ambito delle iniziative di Calendimaggio, un evento speciale.

La Scuola Pier Giorgio Frassati celebra 40 anni

Si tratta della mostra "Un ragazzo controcorrente. San Pier Giorgio Frassati" a cui si accompagnerà anche un incontro pubblico di presentazione.

La mostra sarà visitabile dal 3 al 9 maggio 2025 presso il Centro Pastorale Ambrosiano (Ex Seminario di Seveso), in Via San Carlo 2, Seveso, tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, con possibilità di prenotare le visite guidate.

Curata da Isa Fumagalli, una delle fondatrici della scuola, e da Giselle Colombo, attuale insegnante di religione alla Frassati, la mostra prende spunto da una frase di papa Francesco contenuta nella sua autobiografia Spera, dove Pier Giorgio viene descritto come "un ragazzo controcorrente, che portò un po’ di benedetta tempesta nel suo mondo".

Attraverso immagini, testi e testimonianze, l'esposizione intende raccontare la vitalità contagiosa e l’attualità sorprendente della figura di Pier Giorgio Frassati, offrendo a tutti un esempio di vita affascinante, generosa e libera.

La presentazione

Martedì 6 maggio 2025, alle ore 21:00, sempre presso il Centro Pastorale Ambrosiano, si terrà l'incontro pubblico di presentazione, che vedrà la partecipazione di Don Primo Soldi, autore di una storica biografia su Pier Giorgio Frassati; Don Andrea Regolani, rettore del Santuario San Pietro Martire di Seveso; Isa Fumagalli, curatrice della mostra e tra i fondatori della scuola.

“Non si tratta solo di rievocare un giovane santo del secolo scorso – spiega Isa Fumagalli, curatrice della mostra – ma di proporre l’incontro con una vita affascinante, generosa e libera, capace di parlare ancora oggi al cuore di giovani e adulti: un ragazzo controcorrente”.

Ilario De Monte, presidente della Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati, ente gestore della Scuola, sottolinea:

“Questa mostra è il nostro grazie a Pier Giorgio, che da quarant’anni è per noi un compagno di strada. Non vogliamo semplicemente celebrare un anniversario, ma offrire a tutti – attraverso un gesto insieme educativo e comunitario – l’opportunità di un incontro reale con lui”.

Iniziativa gratuita

L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti, ed è promossa con la collaborazione di associazioni e realtà locali e con il patrocinio del Comune di Seveso.

(in copertina gli esterni della Scuola Pier Giorgio Frassati di Seveso)