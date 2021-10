Doppio appuntamento

Interessante iniziativa organizzata da Pro Loco e Comune di Cornate.

La splendida Centrale Bertini apre alle famiglie. Bella iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Cornate in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

"Una domenica in Centrale con la famiglia": questo il titolo dell’evento che andrà in scena domenica 7 e domenica 21 novembre nello splendido scenario della Centrale Bertini. La storica struttura sarà eccezionalmente aperta nel pomeriggio, in modo da permettere alle famiglie di visitare uno dei gioielli incastonati lungo le sponde dell’Adda. A partire dalle 14 (con ingressi fino alle 16) famiglie con almeno un figlio di 14 anni potranno prenotare la visita all’interno della Centrale, andando a scoprire una delle realtà più affascinanti ed emozionanti del territorio. La visita durerà circa 45 minuti, mentre il costo del biglietto d’ingresso sarà di cinque euro per ciascun nucleo famigliare. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata attraverso il sito ufficiale della Pro Loco di Cornate. Un’occasione da non perdere quindi per trascorrere un pomeriggio all’insegna della cultura.

Una Centrale sempre più alla portata di tutti

Quella che andrà in scena nei prossimi fine settimana sarà l'ennesima iniziativa organizzata per avvicinare sempre più cittadini a una realtà artistica di primo piano come la Centrale Bertini. Continua anche l'ottimo rapporto di collaborazione tra Pro Loco e Comune, fianco a fianco per rendere il gioiello architettonico abduano sempre più alla portata di tutti.