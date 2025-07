L'artista brianzolo che ha incantato Londra e Napoli

L’artista di Ornago Simon Saronni incanta Londra e Napoli.

La scorsa settimana il 35enne ha inaugurato due sue esposizioni: una alla London Art Biennale 2025 tenutasi tra il 16 e il 20 luglio alla Chelsea Old Town Hall e curata dalla Gagliardi Gallery e l’altra invece al Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, nel capoluogo partenopeo con una mostra interamente a lui dedicata.

L’esposizione napoletana, dal titolo «L'officina della Natura - Saronni Simon Espone con Fantasia», è stata inaugurata lo scorso 11 luglio e proseguirà ora fino alla fine del mese di agosto. Due appuntamenti dove le opere dell’artista ornaghese, realizzate con metallo riciclato che viene trasformato in stile steampunk fantasy in creature e animali, sono state apprezzatissime dal pubblico.

«A Londra ho esposto l’opera “Mouse With Cheese”, si tratta di un’opera che esplora i temi dell’ambiente, dello steampunk e dell’arte del riciclo - ha spiegato Saronni - Questo lavoro è piaciuto molto tant’è che è stato acquistato e la cosa mi ha lasciato veramente molto felice, perchè è stata un’occasione molto importante per presentare la mia arte».

Anche l’appuntamento partenopeo è stato molto apprezzato dal pubblico. Nei giorni scorsi infatti, le opere di Saronni hanno fatto da cornice ad una tappa del Fantasy Day Film Festival, tenutasi proprio nel complesso monumentale di Santa Maria La Nova:

«Ci sono stati tanti apprezzamenti ma soprattutto partecipazione unita in una serata all'interno del Fantasy Day Film Festival. La serata poi è proseguita con la proiezione di cortometraggi e premi per i vincitori della categoria visionaria. In conclusione poi la proiezione di "Nero" del regista Giovanni Esposito, con partecipazione dell'attrice Susy del Giudice. Devo infine fare un ringraziamento speciale al direttore del complesso e curatore della mostra Giuseppe Reale che ha saputo accogliermi e valorizzarmi in questo prestigioso contesto».