Le note di Battiato hanno conquistato Veduggio per una notte

Cinquant’anni di composizioni, testi, immagini e melodie, ripercorsi con maestria canora e musicale di particolare intensità da parte di Equipaggio Sperimentale. Sabato sera, 7 agosto 2021, il gruppo ha saputo rapire la nutrita platea del teatro “Martino Ciceri”, a Veduggio con Colzano, con una esibizione di circa tre ore per un totale di quasi trenta brani eseguiti.

All'interno del teatro di Veduggio, la formazione guidata da don Marco Rapelli ha ripercorso in una appassionata serata l’intera carriera di Franco Battiato. Sul palco, con il sacerdote, anche Paola Molteni, Ilaria Sironi, Alessandro Patanè e niente meno che Phil Destrieri, già tastierista ufficiale del "Maestro".

Soddisfatta l’assessore alla Cultura Valentina Besana.

Una serata memorabile, pregna di purezza, arte e profondità di spirito, che confido abbia saputo soddisfare il numeroso pubblico presente. Ho fortemente voluto la presenza di Equipaggio Sperimentale soprattutto dopo la recente scomparsa di Battiato, nonostante l’organizzazione dell’evento non sia stata cosa semplice a causa delle misure legate alla pandemia. Ma i risultati conseguiti premiano ogni sforzo fatto.

L'afflusso di spettatori è stato coordinato secondo le vigenti disposizioni anti Covid-19 "grazie all’encomiabile servizio di Polizia Locale e Protezione Civile", come ha tenuto a sottolineare Besana.

La presenza in sala di diversi spettatori giunti da altre province lombarde e di rappresentanti istituzionali di altri Comuni ha testimoniato e confermato come l’offerta culturale del Comune di Veduggio con Colzano stia divenendo sempre più riferimento e attrazione per un pubblico sempre più vasto", ha concluso.