Le toccanti opere della street artist afgana

Le sue protagoniste sono le donne dell’Afghanistan, ritratte tutte con gli occhi chiusi e senza bocca ma che continuano, in una società patriarcale che non dà loro una voce, a rincorrere i propri sogni.

Le opere della street artist afgana

Fa emozionare la mostra fotografica di Shamsia Hassani, la prima street artist afgana a colorare le macerie della sua città. Una mostra, allestita in Biblioteca civica a Macherio, voluta da «Progetto Macherio Bareggia», in particolare da Silvia Vitagliani: «Abbiamo scelto di inaugurare questa mostra proprio a ridosso della festa della Repubblica per ricordarci della fortuna che abbiamo di poter celebrare questa ricorrenza e per ricordarci che ci sono ancora tanti popoli a cui i diritti vengono negati - ha sottolineato Vitagliani - Siamo molti contenti che in settimana vengano a visitarla anche gli studenti delle scuole e i ragazzi della Fondazione Stefania. Passerà anche un'educatrice della comunità Sirio di prima accoglienza per minori non accompagnati che porterà un minore straniero".

Spiegate dalla professoressa e volontaria di Emergency

Alla professoressa di lettere Tiziana Di Vito, volontaria di Emergency, il compito di illustrare la mostra fotografica: un viaggio non facile attraverso l’Afghanistan, «che spesso rimanda a un tessuto di dolore» ha spiegato la relatrice. Shamsia, figlia di rifugiati afgani, è nata in Iran 33 anni fa. Ha deciso di portare la sua arte per le strade di Kabul: attraverso le donne da lei ritratte racconta ciò che accade in Afghanistan. Le sue opere, condivise da migliaia di persone in tutto il mondo, sono diventate virali. La mostra si potrà visitare fino all’8 giugno, lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 15 alle 18.30, mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, sabato dalle 9.30 alle 12.30.

