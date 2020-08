L’emergenza coronavirus non ferma il Ferragosto del centro ricreativo “Girasole”. A Desio un’iniziativa pensata soprattutto per le persone più anziane.

Tombolata e anguria

Il Ferragosto a Desio ha sempre visto l’Amministrazione comunale organizzare un pranzo comunitario dedicato soprattutto ai più anziani. Quest’anno l’assessorato alle Politiche sociali dopo aver verificato tutte le possibilità esistenti sul territorio per poter offrire questa occasione di convivialità in sicurezza nel rispetto dei protocolli anti covid19 , ha dovuto purtroppo rinunciare ad organizzare il tradizionale pranzo. Non ha però desistito nella volontà di proporre per la data del 15 agosto un appuntamento specifico. Oltre ai 24 appuntamenti in calendario ad Agosto con il cartellone “(R)estate nei quartieri”, messo a punto con il Centro ricreativo Il Girasole, la Bocciofila del Parco e Hubdesio Giovani, l’assessorato ha quindi proposto per il giorno di Ferragosto, per chi frequenta il centro ricreativo e secondo le regole dei protocolli di sicurezza, un pomeriggio in allegria con tombolata e anguria finale. Un’occasione per trascorrere in compagnia una giornata di festa.

