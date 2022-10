"Leonardo in miniera" una mostra dedicata al genio di Da Vinci

Un tesoro inestimabile all’interno della Miniera di Pio Mariani, in via Roma 25 a Desio: 170 opere del grande maestro Leonardo Da Vinci tra ricostruzioni e riproduzioni

Tra i dipinti più famosi ci sono anche la Monnalisa e "La battaglia di Anghiari"

Un tesoro inestimabile all’interno della Miniera di Pio Mariani, in via Roma 25: 170 opere del grande maestro Leonardo Da Vinci, ricostruite nei minimi dettagli e frutto di ben 25 anni di lavoro. Tra i capolavori esposti all’interno di "Leonardo in miniera", visitabile fino a domenica 6 novembre, compaiono sia riproduzioni di opere note come la celebre Monnalisa sia ricostruzioni di alcune opere perdute e mai viste dal pubblico come "La battaglia di Anghiari". "Lo scopo di questa esposizione, e del lavoro compiuto in questi 25 anni, è quello di divulgare Leonardo e far capire al pubblico che non si finisce mai di studiare e apprendere dal genio di questo grande maestro", spiega Umberto De Lazzari, che in questi anni si è dedicato con passione allo studio di Da Vinci e delle sue opere arrivando a creare una vastissima collezione di ricostruzioni e riproduzioni di Leonardo conservate all’interno della sua collezione privata.

Non solo dipinti ma anche sculture

L’autore di questi capolavori, amico di De Lazzari, è anonimo e sicuramente dotato di grandissime capacità pittoriche e non solo: oltre ai dipinti infatti, è riuscito a ricostruire anche il monumento equestre di Francesco Sforza di cui Leonardo riuscì a terminare solo un modello creta e che, nel cortile della Miniera di Pio Mariani, viene esposto in tutto il suo splendore. "Un enorme grazie va, oltre alla mia famiglia che in questi anni mi ha sempre supportato, al sindaco di Cabiate Maria Pia Tagliabue che dopo aver visto i quadri nel 2018 mi ha dato la spinta per continuare a credere in questo progetto – sottolinea De Lazzari – Ringrazio inoltre il signor Mariani che ha deciso di ospitare, a titolo gratuito, la mostra all’interno della Miniera".