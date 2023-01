L'esordio al cineteatro San Luigi del giovane regista Matteo Mavero

Serata molto particolare per il giovane regista Matteo Mavero, all'esordio al cineteatro "San Luigi" di Concorezzo. L'artista concorezzese ha presentato il suo primo cortometraggio, dal titolo "121", nella serata di ieri, lunedì 16 gennaio 2023.

Quella di ieri, lunedì, è stata una serata decisamente speciale per Matteo Mavero, regista, scrittore e produttore di "121", cortometraggio proiettato al «San Luigi» prima del film "Il diritto alla felicità" che ha visto come protagonista (e presente in sala) il noto attore italiano Remo Girone.

"Da bambino ero un assiduo frequentatore del cineteatro. Andavo con la mia famiglia o con i miei amici. Tornarci con un’opera tutta mia è stata davvero una grande emozione. Il cortometraggio è stato proiettato per la prima volta nel giugno del 2022 in occasione di un evento a Milano - racconta Mavero, concorezzese doc - Da lì in poi è stato presentato in diverse rassegne e festival, raccogliendo ottimi riscontri. Sono davvero molto contento, ero alla prima esperienza in questa veste e non posso che essere soddisfatto di come stanno andando le cose".