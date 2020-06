L’oratorio di Santo Stefano a Lentate riapre le sue porte

L’oratorio di Santo Stefano, il gioiello di Lentate che ha compiuto 650 anni, riapre le sue porte ai visitatori dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia.

Visite gratuite all’oratorio di Santo Stefano

L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di fare un dono a tutta la popolazione proponendo visite guidate gratuite per tutta l’estate. In questo modo, chi ancora non l’avesse fatto, potrà ammirare le bellezze artistiche conservate nel celebre monumento del 1369, che contiene il più lungo ciclo di affreschi dedicati alla vita del Santo.

L’assessore Paola Bencini: “Venite a visitarlo”

«Nella nostra Brianza, come nel resto della Lombardia, abbiamo ogni tipo di bellezza, naturale, artistica, culturale e identitaria: dai parchi regionali della pianura, ai fiumi e laghi alpini e poi i borghi, fra i più suggestivi del nostro paese, che raccontano la storia attraverso monumenti, chiese e musei – dichiara l’assessore alla Cultura Paola Bencini – L’oratorio di Santo Stefano è una delle bellezze offerte dalla Brianza e in particolare da Lentate, per questo invitiamo tutti a visitarlo».

Da lunedì le prenotazioni

Ad oggi sono le visite guidate in programma sono previste per il 28 giugno alle 11 e alle 14,45 e per l’11 luglio alle 20. «L’accesso sarà consentito a 15 persone alla volta per garantire le norme di sicurezza anti Covid-19 ed è richiesta la prenotazione fino a esaurimento posti», precisa Bencini. Da lunedì 15 giugno sarà infatti possibile prenotarsi telefonando al numero 0362 515205.