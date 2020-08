L’oratorio di Santo Stefano conquista anche Bareggio

L’oratorio di Santo Stefano conquista l’Amministrazione comunale di Bareggio, di cui fa parte anche la consigliera regionale della Lega Silvia Scurati.

L’Amministrazione di Bareggio in visita all’oratorio di Santo Stefano

Sabato pomeriggio, accompagnati dal vicesindaco Matteo Turconi e dall’assessore alla Cultura Paola Bencini, gli amministratori hanno visitato il gioiello lentatese, per poi fare tappa all’azienda agricola «La Botanica» di Birago, per un’altra visita guidata tra storia e tradizione.

L’assessore Bencini ha illustrato il progetto del museo diffuso

«Abbiamo spiegato quello che stiamo facendo come Amministrazione in ambito culturale, tra cui le visite guidate in Santo Stefano con tutte le categorie imprenditoriali – spiega Bencini – Abbiamo illustrato anche il progetto del museo diffuso. Crediamo che Santo Stefano sia un buon e bel punto di partenza per rilanciare la cultura. Cultura e turismo contribuiscono infatti alla crescita del territorio».

