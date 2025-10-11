«Venticinque anni di cultura e socialità» è con queste parole che il sindaco Simone Sironi ha definito il percorso dell’Università del Tempo Libero. La realtà di Agrate nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 10 ottobre, si è riunita per un doppio momento di festa, da un lato per l’apertura dell’anno accademico e dall’altro per celebrare il traguardo del quarto di secolo di attività.

L’Università del Tempo Libero festeggia i 25 anni di attività

Un momento per tirare le somme di quanto fatto, presentare i nuovi corsi e festeggiare tutti insieme questo anniversario di longevità. L’appuntamento è stato introdotto dalla responsabile del Settore Cultura del Comune di Agrate Anna Prada che ha invitato a salire sul palco la sua predecessora Rita Marchesini e l’ex assessore Paolo Gaviraghi che insieme – all’inizio degli anni 2000 – diedero il là per la partenza dell’Università.

Gli interventi

«L’iniziativa è nata con l’insediamento della Giunta Poletti – ricorda Marchesini – L’idea era quella di dotare anche Agrate di una sua università. Non ci piaceva però fare una classificazione legata alla fascia della terza età, perciò è stata chiamata Università del Tempo Libero. Sfruttando poi i contatti con i professori che erano intervenuti nelle varie iniziative culturali organizzate, si è dato il via a questi corsi».

Parole a cui hanno fatto eco quelle di Gaviraghi:

«Sono contento di essere qui dopo tanti anni e ritrovare un’iniziativa, nata come un’embrione 25 anni fa, di grande successo. L’UTL è la testimonianza di un periodo creativo molto bello della nostra Amministrazione e siamo qui dopo così tanti anni grazie al grande lavoro di chi l’ha portata avanti egregiamente».

Complimenti sottolineati dall’attuale assessore alla Cultura Anita Cocina:

«È veramente un piacere essere qui a festeggiare un traguardo importantissimo che è stato raggiunto grazie a persone che ci hanno creduto. Come Amministrazione continueremo ad investire in questo progetto perchè riteniamo essere un servizio molto importante per la nostra città».

Infine il sindaco Sironi:

«Siamo qui, ma a festeggiare cosa? 25 anni di attività. Ma cos’è questa attività? Creare cultura e socialità. Siamo riusciti a portare questo processo di stare insieme imparando, che è una cosa bellissima. Ogni anniversario non è un traguardo, ma un punto di partenza e auguro che questi 25 anni di attività possano essere linfa per generare altre occasioni di imparare per i nostri cittadini».

Molto emozionata invece Adelaide Riva che ha chiuso gli interventi, parlando a nome del comitato dell’UTL:

«Oggi festeggiamo un compleanno importante di una palestra per la mente. Nel corso di questi anni abbiamo conosciuto tanti docenti, assessori, nuovi amici e compagni di banco con cui abbiamo imbastito rapporti duraturi. Auguro a questa università una lunghissima continuazione».

Il dettaglio dei corsi

Come detto, il pomeriggio è stato l’occasione per presentare anche i nuovi corsi dell’UTL, che ogni anno hanno all’incirca un centinaio di iscritti e che si terranno proprio in auditorium. Tra questi l’offerta dell’anno accademico 2025/2026 propone Geopolitica, Letteratura, Arte, Risparmio, Cinema, Astronomia, Architettura, Teatro Greco, Storia e Geografia di Viaggio. Le lezioni partiranno da martedì 14 ottobre, per maggiori informazioni e potersi iscrivere ai corsi è possibile rivolgersi in Biblioteca.

Il pomeriggio si è chiuso infine in modo conviviale, con un aperitivo e un brindisi per augurare un lungo proseguimento a questa ormai tradizionale realtà culturale agratese.