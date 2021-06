Meda, il Comune presenta le iniziative estive. L'assessore Fabio Mariani e il sindaco Luca Santambrogio: "Ritroviamo il gusto di essere comunità nel rispetto delle norme".

Iniziative estive per tutte le età

Un cartellone ricco di numerose date, attento a soddisfare tutte le fasce di età e una vasta molteplicità di gusti e interessi, che si svolgerà in varie aree e punti del territorio cittadino, mettendo a rete un numero considerevole di associazioni e realtà culturali del territorio, coinvolgendo laddove possibile anche varie attività commerciali. Il tutto ovviamente all’insegna della qualità delle proposte e nel rispetto delle norme ancora vigenti in materia di emergenza sanitaria: questo in estrema sintesi il panorama estivo degli appuntamenti di svago, di intrattenimento e di acculturamento che è stato presentato oggi in Comune dall’assessore alla Cultura Fabio Mariani alla presenza del sindaco Luca Santambrogio.

"Segnale preciso dall'Amministrazione"

“Stiamo ritrovando la voglia di stare insieme e l’Amministrazione comunale, in prima persona o patrocinando le molte preziose associazioni locali impegnate sul territorio, ha voluto dare un preciso segnale positivo sin dai primi giorni di questo mese di giugno”, commenta Mariani. “Abbiamo così programmato tante iniziative in tanti luoghi della città per coinvolgere a gruppi di piccole e medie dimensioni la maggior parte possibile della popolazione. L’offerta è varia e attenta a tutte le età e a tutti i gusti: incontri di musica e di lettura, il cinema nel cortile del palazzo comunale, opere d’arte disponibili “a domicilio”, presentazioni di libri con gli autori, spettacoli per bambini, un torneo di calcetto e molto altro ancora, compreso il nostro sostegno al programma che stanno definendo i Ragazzi del Palio”. “Un impegno ad ampio raggio”, evidenzia il sindaco Santambrogio, “che ribadisce ancora una volta la sentita volontà del Comune di costruire, con impegno ancor maggiore in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, il senso di comunità”. “Non finisce comunque qui”, conclude l’assessore alla Cultura Mariani, “stiamo lavorando per organizzare ulteriori iniziative anche, se le condizioni lo consentiranno, con capienze maggiori”.

Gli appuntamenti

In Medateca, a cura delle bibliotecarie, è in programma il 12 e il 19 giugno la rassegna "All'aria!, Storie in terrazza". Torna l'estate sulla musica: mercoledì 23 giugno al Parco Beretta Molla MIA Project; mercoledì 30 giugno Batbeat Tour in Piazza della Repubblica; giovedì 8 luglio Blue Vibe nel cortile del Municipio e Gli Imbroglioni mercoledì 14 luglio, sempre nel cortile municipale. Lunedì 14 giugno e mercoledì 30 luglio concerti al santuario Santo Crocifisso. "Artoteca" domenica 30 giugno con "Due passi nell'arte" al Parco Tagliabue. Nel cortile del Comune quattro spettacoli per bambini: si comincia con la Bella e la Bestia il 24 giugno. Poi spettacolo bolle di sapone (9 luglio), Truciolo e la strega (21 luglio), Fiabe Musicali (5 agosto). Dal 2 all'11 luglio torneo di calcetto a cura dello Juventus Club. Escursione il 3 luglio in notturna verso la Zoca di Pirutit. Dal 18 luglio al 15 agosto cinque domeniche con cinema d'estate nel cortile municipale, che sarà sede anche dello spettacolo teatrale in programma venerdì 23 luglio "Inchiostri d'amore" e poi incontri con gli autori, si comincia il 26 giugno con Natasha Korsakova. Il 31 luglio al parco Olmi è in programma il concerto Band Reloaded.