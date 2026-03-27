Meditazione musicale in Basilica in preparazione alla Pasqua

Una meditazione musicale di introduzione alla Settimana Santa. Domenica 29 marzo, alle 16, in Basilica romana minore a Besana in Brianza andrà in scena il concerto «Stabat Mater Dolorosa» con l’orchestra Compagnia Armonica diretta da Roberto Bacchini.

Meditazione musicale

Domenica 29 marzo, alle 16, presso la Basilica Romana Minore dei Santi Pietro, Marcellino ed Erasmo di Besana, in Provincia di Monza Brianza, si terrà un concerto meditativo musicale di introduzione alla Settimana Santa. Il concerto sarà diretto dal Maestro e Compositore Roberto Bacchini, originario di Vergiate (Varese) che, recentemente ha diretto un concerto con brani da lui composti e testi originali in occasione degli ottocento anni dalla morte del Serafico San Francesco d’Assisi.

Sul palco

I solisti Laura Scotti (soprano), Chiara Ersilia Trapani (contralto), Stefania Abondio (oboe). Ensemble, Compagnia Armonica diretta dal maestro Roberto Bacchini. L’evento è promosso dalla comunità pastorale «Santa Caterina» e dall’Amministrazione comunale, assessorato alla Cultura.

Programma

Alessandro Marcello (1673 – 1747): Concerto in Re minore D935 per oboe e archi. Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736): Stabat Mater per soprano, contralto e archi. Accanto ai giganti del Barocco verranno eseguite composizioni contemporanee del maestro Roberto Bacchini: Eja Mate per contralto e archi; Solitude per oboe e archi; Stabat Mater Dolorosa.