Alla mostra di Anffas Brianza atteso il ministro Locatelli

Sabato 28 marzo nella biblioteca di Seregno la mostra “Dentro il colore” promossa da Anffas Brianza: annunciata la presenza del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

Il ministro Locatelli alla mostra di Anffas Brianza

Una mostra per celebrare le persone, non solo le opere. Un modo per trasmettere un messaggio chiaro, “Quello che fai ha valore, tu hai valore”, che può essere trasformativo per chi vive una condizione di disabilità. E’ il senso della sesta edizione della mostra pittorica “Dentro il colore” promossa da Anffas Brianza, che verrà inaugurata sabato 28 marzo (alle 15) in biblioteca civica Ettore Pozzoli alla presenza del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

I quadri del laboratorio artistico

In esposizione, fino al 18 aprile, i quadri realizzati dai ragazzi dell’atelier artistico emozionale di Anffas Brianza, progetto nato quattro anni fa come spazio in cui l’arte diventa uno strumento di crescita, autonomia e riconoscimento delle potenzialità. Protagonisti della mostra di pop art Alessia, Davide, Stefano, Martina, Leonardo, Stefania, Vincenzo ed Edoardo, guidati durante il laboratorio dal maestro d’arte Massimo Rho (docente del liceo Parini) e dal grafico pubblicitario Davide Forleo. Gli artisti hanno lavorato con il colore acrilico steso liberamente sulla tela, coperta dal cellophane e manipolata per restituire trame imprevedibili, segni materici e superfici ricche di vitalità. Su queste superfici ogni ragazzo ha scelto un soggetto significativo, trasformandolo in immagine attraverso un paziente lavoro di ricalco e pittura.

“Occasione per promuovere l’inclusione”

“La mostra, per il quarto anno in biblioteca, è allestita a cavallo della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo del 2 aprile – commenta Mauro Brambilla, da 12 anni presidente di Anffas Brianza, associazione di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo – La mostra vuole rendere pubblico ciò che spesso rimane nascosto: il talento, l’impegno, la sensibilità e la crescita personale dei partecipanti. Per le persone con disabilità è importante ribaltare lo sguardo: non parlare di limiti, bensì di capacità, creatività e competenze reali. La pittura in questo contesto non è solo un’attività artistica, ma rafforza l’autostima e la motivazione, promuove l’inclusione e la visibilità, valorizza la persona. Ed esporre un’opera dà valore al percorso che l’ha generata, in particolare la scelta dei colori, la cura del gesto, la capacità di trasformare emozioni in immagini”.

Il presidente: “Un riconoscimento al nostro lavoro”

Ogni quadro è un messaggio e per il pubblico la scoperta di nuove forme di bellezza, oltre i pregiudizi, per riconoscere che la creatività non ha barriere. “Gli artisti non hanno soltanto dipinto, hanno aperto uno spazio interiore mettendosi in gioco. Per loro la pittura è un gesto di libertà, un modo per dire “io ci sono”. In queste tele non ci sono solo immagini, ma mondi. L’arte non giudica e non esclude, ma accoglie, amplifica e restituisce. Dentro ogni opera c’è una storia che merita di essere ascoltata”. L’inaugurazione dell’evento “Dentro il colore” sarà seguita da un rinfresco preparato da alcuni ragazzi di Anffas e del gruppo eventi della cooperativa La Brughiera di Meda. “La presenza del ministro Locatelli, del tutto eccezionale per la nostra città, è un grande riconoscimento per il nostro lavoro”, conclude il presidente Brambilla.