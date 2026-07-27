Musica e scienza nel festival Suoni Mobili

La chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Seregno, mercoledì sera, ospita una tappa del festival Suoni Mobili, che unisce musica e divulgazione scientifica.

Una serata di musica e scienza

Il programma di mercoledì, 29 luglio, si apre alle 20.30 con Tantum Ergo, un omaggio al compositore seregnese Ettore Pozzoli eseguito all’organo da Lorenzo Zandonella Callegher. Alle 21.30 segue lo spettacolo “Geografie mistiche” dedicato all’origine fisica dei miti, delle magie e dei miracoli, con il polistrumentista sardo Enzo Favata, infaticabile esploratore di suoni e Mario Tozzi (nella foto), geologo, ricercatore, saggista e noto conduttore televisivo di fortunati programmi come “Sapiens – Un solo pianeta”.

Alla scoperta dei miti

Secondo l’interpretazione psicoanalitica, i miti nascono da esigenze di un io collettivo che può prendere forma in ogni luogo del mondo e che non ha necessariamente legami con la realtà fisica. Ma è possibile spiegare con la scienza e collocare geograficamente questi fenomeni, apparentemente incomprensibili, senza perdere il fascino del racconto, anzi, trovandone altro nella spiegazione concreta e “vera”. La serata si inserisce nel cartellone di Seregno d’Estate.

Il festival Suoni Mobili

Suoni Mobili è la manifestazione itinerante ideata dall’associazione culturale Musicamorfosi diretta da Saul Beretta e promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi, che anima le estati della Brianza monzese e lecchese e che sempre più spesso “sconfina” tra le province di Milano, Como e oltre: dal 17 giugno scorso sono stati organizzati oltre 60 concerti.