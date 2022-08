Nello Salza incanterà l'Autunno arcorese con un omaggio a Ennio Morricone

Un concerto omaggio al grande maestro Ennio Morricone, a due anni dalla scomparsa, quello in programma per il prossimo 16 settembre, alle ore 21, nel Parco di Villa Borromeo, ad Arcore.

Protagonista della serata sarà Nello Salza, definito la "tromba del cinema" per la sua importante attività nel panorama cinematografico, televisivo e teatrale. Si tratta di un evento che si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti per l'Autunno arcorese.

Una carriera che conta oltre quattrocento colonne sonore

Una carriera che conta oltre quattrocento colonne sonore incise come tromba solista di Ennio Morricone, Nicola Piovani, Armando Trovajoli, Luis Bacalov, Stelvio Cipriani, Franco Piersanti, Francesco De Masi, Riz Ortolani. Citiamo, tra i film per apprezzare il suo lavoro, due premi Oscar per la miglior colonna sonora: "The Hateful Eight" e "La vita è bella". E poi "C’era una volta in America", "Il Marchese del Grillo", "La Leggenda del Pianista sull’ Oceano", "Nuovo Cinema Paradiso", "La Famiglia", "La Piovra", "La voce della luna", "Pinocchio", "Gli Intoccabili".

Salza si è reso protagonista nelle musiche del cinema grazie a una formazione classica un’esperienza in alcune delle maggiori realtà musicali del nostro paese. Diplomato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, è stato prima tromba nell’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro dell’Opera di Roma, dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e molte altre. Oggi è docente al Conservatorio di Napoli.

"Un grande onore averlo ad Arcore"

Durante la serata arcorese interverranno anche il sindaco Maurizio Bono, l'assessore alla Cultura Evy De Marco e il vicesindaco Giuseppe Tozzi. E' stato proprio quest'ultimo l'artefice dell'organizzazione dell'evento.

"Siamo molto orgogliosi di poter ospitare Salza nel nostro bellissimo parco di Villa Borromeo - ha sottolineato Tozzi - Ricordo che l'ingresso all'evento sarà gratuito fino ad esaurimento posti.Oltre a questo grande evento avremo anche tanti altri appuntamenti da vivere tutti insieme durante l'Autunno".

Per maggiori informazioni sull'evento è possibile contattare lo sportello cultura al numero 0396017365 o inviare una mail all'indirizzo: serviziculturali@comune.arcore.mb.it