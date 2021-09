Iniziativa

E' stato presentato il libro che raccoglie i testi scritti dagli alunni di Mezzago e Bellusco durante il lockdown.

"Noi nella Storia", la pandemia raccontata attraverso gli occhi degli studenti dell'Istituto Comprensivo di Mezzago e Bellusco. Ieri, mercoledì 29 settembre 2021, è stato presentato ufficialmente il libro che raccoglie i testi scritti dagli alunni durante il lockdown.

Pomeriggio di forti emozioni

Il libro "Noi nella Storia" è stato presentato ufficialmente nella giornata di ieri, mercoledì 29 settembre 2021, sul piazzale della biblioteca di Mezzago. Alla presenza del sindaco Massimiliano Rivabeni, dell'assessore all'Istruzione Carlo Severgnini e della preside Laura Sisca, alcuni studenti delle scuole primarie e secondarie hanno letto i loro testi, raccolti nel libro pubblicato dalla casa editrice "Puntoacapo". Al loro fianco i docenti che li hanno seguiti durante tutte le fasi di scrittura. Una scrittura iniziata nel momento più difficile, quello del marzo 2020 e dei primi giorni di lockdown.

"Per noi adulti erano giorni molto complicati, in cui sembrava che tutto fosse nero - ha dichiarato il sindaco Massimiliano Rivabeni - Voi, invece, attraverso i vostri scritti, ci avete mostrato forza e speranza. Avete trovato un modo per dare sfogo alle vostre paure. Siamo davvero orgogliosi di essere qui oggi e di avere tra le mani questo libro".

Ovviamente soddisfatta anche la preside Laura Sisca, che in compagnia dei docenti ha seguito passo passo la realizzazione di un testo unico, che inevitabilmente rimarrà nella Storia.

"Da parte mia non posso che ringraziare tutto il corpo docenti e i ragazzi che si sono impegnati nella realizzazione di questa raccolta. Si tratta di qualcosa di vero e profondo, che racconta un momento che rimarrà nella Storia. Un grazie va anche all'Amministrazione comunale che ci ha permesso di essere qui oggi per valorizzare al meglio questa iniziativa".

Paure, speranze, gioia

All'interno di "Noi nella Storia" sono stati raccolti racconti, poesie, filastrocche, pagine di diario: alcuni di questi sono stati letti dagli studenti nel corso del pomeriggio, colpendo nel profondo il numeroso pubblico presente. E' stato inevitabile tornare con il pensiero a quei primi mesi del 2020, quando il Covid-19 sembrava aver preso il sopravvento sulle nostre vite e quando il lockdown sembrava interminabile. A un anno e mezzo di distanza la situazione appare in miglioramento, ma non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia. "Noi nella Storia" può quindi servire non solo come testimonianza concreta di una pagina storica della nostra epoca, ma anche come monito affinché questa stessa pagina non si ripeta.

