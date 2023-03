Nominato il comitato scientifico per il patrimonio artistico novese

Un altro decisivo passo avanti per la Cultura novese: è stato infatti nominato, dopo un lungo lavoro di preparazione e ricerca, il Comitato Scientifico della Civica raccolta artistica di Nova Milanese.

Elemento essenziale per il percorso futuro

Una nomina che si inserisce all’interno del percorso di valorizzazione della Villa Vertua Masolo, già oggetto di importanti lavori strutturali di riqualificazione che coinvolgeranno anche il parco, e delle collezioni civiche dell’Ente. A seguito della delibera di indirizzo approvata dalla Giunta comunale e volta all’ottenimento del riconoscimento regionale di collezione museale e al successivo decreto del Sindaco, l’individuazione di questo team di professionisti del mondo della cultura rappresenta uno degli elementi essenziali del futuro percorso di valorizzazione della cultura e della città.

"Raggiunto un obiettivo molto importante"

Così l'assessore alla Cultura Irene Zappalà, che insieme agli uffici ha lavorato nei mesi scorsi al percorso che ha portato a questa selezione:

“L’istituzione del Comitato Scientifico rappresenta il raggiungimento di un obiettivo molto importante per il patrimonio - afferma - Getta le basi per una nuova modalità di fruizione dei nostri beni culturali che negli anni abbiamo acquisito sostenendo numerosi premi artistici. Un cambio di passo con cui intendiamo rafforzare la proiezione di Nova Milanese al di fuori dai nostri confini territoriali”.

L'obiettivo del Comitato e i componenti

L’obiettivo del Comitato sarà quello di occuparsi, nei prossimi 18 mesi, della promozione e sostegno dell’attività di programmazione culturale connesse alla Civica Raccolta nell’ottica di accrescerne il valore orientando l’attività di tipo museale. Sono stati scelti nomi di spicco per la composizione del Comitato Scientifico: la professoressa Martina Corgnati, storica dell'arte e critica d’arte, professoressa di ruolo dell’Accademia di Belle Arti di Brera, assumerà il ruolo di Presidente; accanto a lei Franco Marrocco titolare di Cattedra di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, protagonista di numerosi allestimenti personali e mostre collettive in Italia e in Europa. Curatore della Civica Raccolta Artistica sarà Alessandro Savelli, pittore novese e Direttore Artistico Libera Accademia di Pittura, una vita dedicata all’arte nelle sue diverse forme, con all’attivo oltre cinquanta mostre personali, premi nazionali e concorsi, ottenendo diversi premi e riconoscimenti. Accanto a loro: il Direttore del Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona del Comune di Nova Milanese Maria Carmela Mennonna, il Presidente dell’Associazione Libera Accademia di Pittura Vittorio Viviani Luigi Rossi, il Presidente dell’APS Impronte Laura Piccoli.