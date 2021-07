Numeri da record per "Concorezzo d'Estate"

La kermesse "Concorezzo d'Estate" fa registrare numeri da record. Sono oltre 600 i concorezzesi che hanno partecipato ai primi eventi in cartellone.

Soddisfatta l'Amministrazione comunale

Grande successo, come detto, per "Concorezzo d'Estate 2021". Sono oltre 600 gli ingressi registrati in totale per i primi cinque appuntamenti che si sono tenuti le settimane scorse. La kermesse prosegue a luglio con due concerti e a settembre con uno spettacolo della rassegna dantesca.

"Siamo sicuramente soddisfatti per il risultato finora ottenuto - commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Concorezzo Gabriele Borgonovo - I concorezzesi hanno dimostrato di apprezzare l'offerta di concerti e iniziative che abbiamo proposto. Si tratta della conferma dell'alto livello qualitativo degli appuntamenti in programma selezionati dal nostro Ufficio Cultura/Biblioteca. In calendario ci sono ancora tre appuntamenti e l'invito che estendo ai concorezzesi è quello di uscire di casa e di venire in piazza della Pace per godersi una serata in totale sicurezza. Un ringraziamento agli uffici per la professionalità e per la grande passione che hanno messo in questo progetto. Un progetto che rappresenta la ripartenza culturale e sociale della nostra città".

I prossimi eventi

Per quanto riguarda le prossime settimane, all'orizzonte dei concorezzesi si profilano altri due appuntamenti musicali, come annunciato dal Comune. Venerdì 23 si comincia con i Bryan Kazzaniga Rockabilly Rebel's-Rock and roll made in Brianza.

"Con un repertorio divertentissimo fatto di classici della canzone rock’n’roll nello stile degli anni ‘50 americani, il gruppo Bryan Kazzaniga Rockabilly Rebels è da 40 anni il portabandiera del rock’n’roll in Brianza - spiega l'Amministrazione comunale - Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Gene Vincent sono solo alcuni degli artisti portati sul palco dalla formazione in una performance coinvolgente e piena di ritmo. Capitanati da Bryan Kazzaniga, al secolo Ruggero Ronchi, concorezzese doc, musicista a tutto tondo e grande interprete di un genere musicale nato in America all’inizio degli anni ’50 riproposto con una carica e un’energia di chi, sul palco, sa sempre cosa fare per entusiasmare il pubblico".

Mercoledì 28 luglio sarà invece la volta di un concerto di bossa nova con i Mujo.

"I Mujo sono una formazione consolidata di professionisti nata all'interno dei civici corsi di jazz di Milano con la comune passione per la bossa nova e la musica brasiliana. Propongono un viaggio musicale attraverso i ritmi del samba e del mood intimista della "saudade" che caratterizzano la bossa nova. Il repertorio attinge dai più importanti compositori e interpreti di questo idioma musicale quali Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto e Elis Regina con ricercate incursioni tra gli artisti italiani che hanno interpretato e composto musica in questo genere".

Entrambi gli spettacoli si svolgeranno in piazza della Pace a Concorezzo, a partire dalle 21.