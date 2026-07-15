Un ambizioso progetto per l’orchestra Pozzoli

La magia del melodramma sotto le stelle del lago di Como. Un nuovo e ambizioso progetto vedrà protagonista l’orchestra Filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno.

Ambizioso progetto per l’orchestra Pozzoli

Una nuova e importante iniziativa culturale coinvolge l’orchestra Filarmonica Ettore Pozzoli, in una delle cornici più suggestive del territorio: villa Monastero a Varenna. Domani, mercoledì 16 luglio e a seguire lunedì 20 e martedì 21 luglio (alle 21) , in collaborazione con la Provincia di Lecco, in scena il capolavoro di Giacomo Puccini, Madama Butterfly, in una raffinata versione per piccola orchestra curata da Carlo Boccadoro, con la regia di Lisa Nava. Alla direzione il maestro Luca Ballabio, che accompagnerà le voci di Francesca Manzo, Marco Miglietta, Dyana Bovolo e Tong Liu.

Coinvolti anche gli studenti

Non soltanto un evento culturale di rilievo, bensì un progetto di comunità: un’iniziativa la cui forza risiede nel suo spirito inclusivo. Non solo uno spettacolo, ma un percorso che coinvolge attivamente il territorio lecchese: in particolare gli studenti dell’Istituto superiore grafica moda design, che stanno realizzando i costumi di scena, mentre i ragazzi del liceo Grassi si occuperanno dell’accoglienza e della mediazione culturale. Inoltre, grazie alla sinergia con l’impresa sociale Girasole e il centro LaorcaLab, l’opera diventa uno strumento per creare relazioni e abbattere le barriere sociali. E’ prevista anche una mostra dedicata ai rari mobili giapponesi “Shibayama” di villa Monastero e ai kimono della collezione Nancy Martin Stetson. In caso di maltempo per la prima dello spettacolo, il 16 luglio, è previsto il recupero il giorno successivo. Per le repliche del 20 e 21 luglio, in caso di pioggia, l’esecuzione si sposterà all’interno della Sala Fermi di villa Monastero, in forma ridotta.