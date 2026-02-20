Paolo Ehrenheim e Paolo Sartori in concerto

A Seveso in concerto il duo composto dal pianista Paolo Ehrenheim e dal clarinettista Paolo Sartori,. Appuntamento nella Sala Concerti dell’Accademia Marziali.

Sabato 21 in Accademia

Sabato 21 febbraio alle 21 la Sala Concerti dell’Accademia Gaetano Marziali di Seveso ospiterà il duo formato dal pianista Paolo Ehrenheim e dal clarinettista Paolo Sartori, protagonisti di un concerto che attraversa Romanticismo e Novecento con musiche di Gershwin, Schumann, Clara Schumann, Brahms e Liszt. Un programma vario e coinvolgente, che mette in luce il dialogo espressivo tra pianoforte e clarinetto e il pianoforte solistico alternando lirismo, profondità poetica e brillantezza virtuosistica.

Evento legato al passaggio della Fiamma Olimpica