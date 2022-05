Desio

Al il 27 maggio, andrà avanti fino al 4 settembre: #mitonotturno, il tema dell'undicesima edizione.

Parco Tittoni, programmazione ricca e varia per l'estate. Tanti appuntamenti musicali e culturali per un pubblico variegato.

Qualità, bellezza e aggregazione

Qualità, bellezza e aggregazione: sono queste le tre parole chiave con cui riassumere il programma dell'estate a Parco Tittoni. Una programmazione variegata che partirà da venerdì 27 maggio e durerà sino al 4 settembre per l'undicesimo anno consecutivo. Un programma accompagnato dall'hashtag #mitonotturno, tema dell'edizione, "Perché, come nei miti, anche Parco Tittoni racconta imprese titaniche, trasformazioni e invenzioni - hanno spiegato Andrea Zorzetto e Alessio Caccavale della Cooperativa Mondovisione - Niente è dato per scontato e può accadere sempre l'incredibile". Come da tradizione, anche quest’anno Parco Tittoni offre uno spazio di ristoro e relax, con ingresso sempre gratuito e una grande area spettacoli di fronte alla suggestiva facciata di Villa Tittoni. La grande novità sarà il ritorno dei concerti in piedi. "Tutto questo è un servizio che l'Amministrazione fornisce alla cittadinanza - ha aggiunto l'assessore Andrea Civiero - Abbiamo voluto dare un taglio trasversale offrendo al pubblico una proposta variegata permettendo alle persone di fruire di vari servizi".

Cinema, musica e serate culturali

La programmazione non è ancora completa e include tante serate musicali di ogni genere. Bugo (29/06), 24 Grana (04/06), Ritmo Tribale (26/08), Dj Ralf (16/07), Omar Pedrini (22/06), Nanowar of Steel (22/07), Derozer (15/07) sono solo alcuni dei nomi in programma. Non mancheranno poi cover band in omaggio ad artisti italiani ed internazionali come Queen (19/06), Pink Floyd (17/07), De Andrè (13/07) e 883 con Sandro Verde, vero tastierista della band (11/06). Non solo musica però. Il lunedì è riservato al cinema all’aperto, con la proposta di una selezione delle migliori pellicole di oggi e di ieri. Non mancheranno le feste a tema: Irlanda (01/06), Anni ’90 (17/06), Woodstock (30/07); le silent disco per ballare tra luci colorate (28/05 - 18/06 - 23/07) e anche uno speciale karaoke show (10/06). Tra le giornate a tema si segnalano le giornate del benessere (30 e 31/07), la fiera del vinile (19/06) e il tradizionale Brianza Summer Beer tutto dedicato alle birre artigianali (dal 05 al 07/08). E poi serate dedicate alla parola e alla poesia con Filippo Giardina (05/06), Enrico Galiano (15/06), Eleazaro Rossi (06/07), Guido Catalano e Roberto Mercadini (04/09), e gli amici affezionati del Comedyficio di Alessio Parenti (08/06 e 20/07).