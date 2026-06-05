Dal 9 giugno al 12 settembre consegna a casa di libri, cd, dvd e riviste per over 65 e persone con difficoltà motorie.

Torna per l’estate la Biblioteca Civica a domicilio: libri, riviste, cd e direttamente a casa. L’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Villasanta, prende il via il 9 giugno e si concluderà il prossimo 12 settembre.

Per l’estate torna la “Biblioteca Civica a domicilio”

Si tratta di un servizio attivato già la scorsa estate (e durante il periodo Covid), che l’Amministrazione ha deciso di riproporre nell’interesse delle fasce più fragili della popolazione. Il servizio è riservato infatti ai villasantesi over 65 o con difficoltà motorie, anche temporanee.

Il prestito a domicilio viene effettuato nei mesi estivi, nella consapevolezza che le alte temperature possono costituire un peso eccessivo per le persone fragili costrette a uscire di casa. Per non privare questi cittadini e cittadine del piacere della lettura o dell’ascolto e per favorire la continuità dell’accesso alla cultura, la Biblioteca civica raccoglierà le richieste e consegnerà a casa degli utenti materiali in prestito, con una cadenza indicativamente settimanale. Per le consegne saranno coinvolti anche i volontari civici del Comune.

“I lati positivi di questa iniziativa sono molteplici: andare sempre più incontro alle esigenze dei cittadini, promuovere la lettura, valorizzare il patrimonio della nostra biblioteca che conta circa 45mila documenti tra libri e altri materiali. Un ringraziamento va al personale bibliotecario e ai volontari che si sono messi a disposizione”, sottolinea Valeria Bassani, assessora alla Cultura.

Come funziona il servizio

La richiesta dovrà essere indirizzata alla Biblioteca civica A. Moro esclusivamente via telefono (03923754258) o e-mail (biblioteca@comune.villasanta.mb.it). Gli operatori valuteranno la disponibilità dei materiali richiesti e forniranno indicazioni sulla tempistica di consegna e la fascia oraria.

Le stesse modalità saranno valide anche per la restituzione. La richiesta di prestito potrà riguardare sia libri che cd, dvd e riviste. I tempi del prestito saranno quelli consueti.