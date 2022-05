Al via

Premio "Emanuela Radice", il tema di quest'anno è "alla stazione". Quinta edizione per il concorso letterario nazionale riservato a racconti brevi inediti.

"Alla stazione" è il tema scelto

L’Associazione Bottega Letteraria, fondata a Seveso nel 2016, che promuove attività artistiche e culturali, organizza il Premio Letterario Nazionale "Emanuela Radice”, premio dedicato a racconti brevi, quest’anno con un nuovo tema. “Alla stazione”, come momento di partenza, come transito e come punto finale di arrivo. La stazione come luogo, come concetto, come esperienza personale, astratta e, perché no, assolutamente reale. La partecipazione al premio è gratuita ed è aperta a tutti gli autori che, alla data di invio del racconto, abbiano compiuto 18 anni. Il concorso è partito ufficialmente il 1 febbraio e la data ultima di consegna sarà il 31 maggio.

A settembre la premiazione

La cerimonia di premiazione è prevista verso la metà di settembre a seconda dell'evoluzione della situazione pandemica ancora in corso. Nel caso in cui non sarà possibile effettuare una premiazione dal vivo, si procederà con una cerimonia offline con la pubblicazione di un video online come avvenuto per le edizioni 2020 e 2021. I racconti saranno sottoposti al giudizio di due giurie: una giuria tecnica che avrà il compito di scremare i racconti inviati dagli autori e una giuria di qualità, formata da scrittori affermati, che stabilirà la graduatoria

finale. I premi in denaro saranno di 400 euro al primo classificato, 200 euro al secondo e 100 euro al terzo.