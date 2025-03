Il premio Pratiche di Libertà per ricordare il 25 Aprile

A Seregno per ricordare il 25 Aprile “Pratiche di Libertà”, la seconda edizione del concorso fotografico promosso dall’associazione culturale Jam Factory, con il supporto del Comitato unitario antifascista Pierino Romanò.

Premio di Jam Factory per ricordare il 25 Aprile

Il premio "Pratiche di Libertà" e la relativa mostra sono rivolti a giovani under 20 per riflettere su come la nostra vita quotidiana sia sempre permeata da azioni che sono gesti di libertà: una libertà che spesso diamo per scontata, ma è il frutto di un processo di lotta ed emancipazione. L'iniziativa, quindi, vuole rendere consapevole ciò che normalmente è dato per acquisito, ringraziando le persone che con la loro lotta e il loro sacrificio hanno reso possibili questi gesti di Libertà.

"La Libertà ci deve essere cara"

“Libertà di essere, passando dal proprio corpo, dall’abbigliamento, dalla capigliatura, dal trucco - scrive il direttivo della Jam Factory sul catalogo - Libertà di agire, nel rispetto degli spazi altrui e in connessione con essi. Libertà di esprimere i nostri pensieri, di confrontarci e aprirci al mondo e di accogliere mondi diversi. Libertà è una parola che andrebbe sempre scritta con la maiuscola per ricordarci quanto è costata e quanto è e ci deve essere cara”.

Una mostra in sala civica Mariani

L'esposizione delle fotografie selezionate per valorizzare il 25 Aprile è prevista dal 6 al 13 aprile in sala civica Mariani, a cura di Jam Factory in collaborazione con una classe quinta di arti figurative del liceo artistico Modigliani di Giussano, con il quale è stata attivata una convenzione per un progetto di Pcto. Inaugurazione domenica 6 aprile alle 11.

Il 25 Aprile e il desiderio di cambiamento